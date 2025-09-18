Raúl Asencio haurà d'anar a judici per la difusió sense consentiment de vídeos amb contingut sexual

El jugador del Reial Madrid, Raúl Asencio i tres exjugadors del planter del club madridista hauran d'anar a judici per gravar i distribuir vídeos de contingut sexual amb dues noies, una menor, sense el seu consentiment. El Jutjat d'Instrucció Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, a Gran Canària, ha notificat l'obertura d'un judici oral als quatre futbolistes, que formaven part del planter del Real Madrid quan van succeir els fets. A banda d'Asencio, Juan Rodríguez i Andrés Garcia, hi ha Ferran Ruiz, actual jugador del Girona B.
Delictes de distribució de pornografia infantil i contra la intimitat
El Ministeri Fiscal imputa als exfutbolistes del Real Madrid els delictes de distribució de pornografia infantil i contra la intimitat sense consentiment. La resolució judicial ha datat la interlocutòria per al 2 de setembre del 2026, sense possibilitat de recurs, i ha imposat una fiança de 15.000 euros per a Asencio i de 20.000 euros per cadascun dels altres tres imputats.
L'atenuació de la fiança de Raúl Asencio, l'únic dels quatre jugadors que continua vinculat al conjunt blanc, es deu al fet que el jugador canari està acusat d'una presumpta implicació en la difusió del contingut sense el consentiment de les víctimes, però no en la gravació dels vídeos.
L'auto del ministeri fiscal imputa a dos dels acusats dos delictes de distribució de pornografia infantil en concurs ideal amb dos delictes contra la intimitat. A un tercer se l'acusa d'un delicte de distribució de pornografia infantil en concurs ideal amb dos delictes contra la intimitat i, a Raúl Asencio, dos delictes contra la intimitat.
Les dues víctimes també han formulat una acusació particular contra els futbolistes, però una d'elles ha deixat exempt a Raúl Asencio, presentant l'acusació contra els altres tres.
Ferran Ruíz, acusat
Ferran Ruíz, actual jugador del Girona B, també anirà a judici acusat de gravar i distribuir vídeos de caràcter sexual amb una noia de 16 anys i una altra de 18 sense el seu consentiment. El fitxatge del garrotxí, que va arribar al planter del Girona l'any passat quan ja estava acusat judicialment, va provocar fortes discrepàncies entre l'afició i el club.
La Guàrdia Civil va rebre la denúncia de les víctimes el juny del 2023, que al·legaven haver estat gravades pels acusats en un reservat de Mogán, a Gran Canària. Les denunciants reconeixen que relacions sexuals van ser consentides, però denuncien que van ser enregistrades amb un telèfon mòbil sense el seu permís, i les imatges es van difondre també sense el seu consentiment.