Szczęsny es desfà en plors amb el xiulet final del Barça-Reial Madrid

La victòria del Barça d'aquest diumenge al Clàssic deixa la Lliga pràcticament sentenciada i la temporada blaugrana a punt per enllestir. Aquesta gran temporada ha deixat molts noms propis, començant per l'entrenador Hansi Flick i l'estrella Lamine Yamal, però en destaca un d'especial: Wojciech Szczęsny. El porter polonès ha tornat de la retirada per substituir el lesionat Marc-André ter Stegen i s'ha guanyat la confiança i l'estima de l'equip. Si bé, no hi ha notícies sobre el seu futur i amb el xiulet final del partit contra el Reial Madrid se'l va veure visiblement emocionat.

Szczęsny va desfer-se en plors a la seva àrea i Andreas Christensen el va haver de consolar in situ. La grada se'n va adonar i li va mostrar el seu escalf una vegada més, però la imatge obre el debat sobre la continuïtat del polonès al Barça ara que ter Stegen s'ha recuperat de la lesió.

¡QUÉ IMAGEN!



La emoción de Szczęsny tras ganar ELCLÁSICO 🥹#ElPost pic.twitter.com/oHXJWobqiD — DAZN España (@DAZN_ES) May 11, 2025

I és que la porteria és una de les posicions en dubte a l'equip i podria ser una àrea a reforçar per la secretaria tècnica durant el mercat d'estiu. A priori, Szczęsny va firmar per una temporada com a mesura urgent per cobrir la baixa de ter Stegen, però el seu rendiment i la relació que ha construït amb la parròquia culer fan que la possibilitat d'eixamplar la relació un any més no sigui remota.