Escàndol al VAR en el gol anul·lat a Fermín en el Clàssic: «Encara sort»

El Barça va sentenciar la Lliga amb la victòria per 4 gols a 3 contra el Reial Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest diumenge. No van ser cinc perquè l'àrbitre, Hernández Hernández, va considerar que unes mans prèvies de Fermín per un rebot havien estat voluntàries i no naturals, com sí que va entendre que ho havien estat unes de Tchouaméni dins l'àrea que haurien suposat la segona targeta groga. Amb aquesta decisió, el col·legiat va tancar una actuació polèmica, i encara més per l'àudio del VAR.

La gravació, facilitada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), mostra com un membre de l'equip arbitral de Martínez Munuera a la sala de videoarbitratge diu "encara sort" quan detecten la mà de Fermín que els permet anul·lar el gol de la maneta. Si bé al vídeo oficial s'ha preferit no transcriure aquestes paraules, se senten amb claredat i han generat una onada d'indignació entre la parròquia blaugrana.

La polèmica encara és més gran pel fet que cap dels set assistents arbitrals entén que la mà de Fermín va precedida d'una intervenció de Valverde, el qual faria reiniciar la jugada i, per tant, no permetria la intervenció del VAR per anul·lar el gol. De totes maneres, el Barça va aconseguir una victòria pràcticament definitiva que li permetrà guanyar el títol matemàticament si el Reial Madrid no suma els tres punts contra el Mallorca aquest dimecres o si els blaugranes guanyen aquest dijous contra l'Espanyol a Cornellà.