La calculadora del Barça: què ha de passar per guanyar la Lliga?

El Barça ja acarona el títol de Lliga després de la victòria al Clàssic contra el Reial Madrid (4-3). Queden tres jornades, nou punts en joc, i la distància dels blaugrana respecte als blancs és de set punts. Per tant, ja només calen dos punts per ser matemàticament campions, així que és l'hora de treure la calculadora.

En primer lloc, cal recordar que la jornada 36 es disputa entre setmana. La primera oportunitat dels de Hansi Flick de ser campió serà abans de jugar. El Reial Madrid rep el Mallorca al Santiago Bernabéu aquest dimecres. Si els blancs no guanyen i, per tant, perden almenys dos punts (empat o derrota), la Lliga ja serà matemàticament per al Barça.

Ara bé, si el Reial Madrid venç el Mallorca, la certificació del títol haurà d'esperar a l'endemà. I, com va passar fa dos anys per aquestes dates, el rival és l'Espanyol. El Barça visita Cornellà de Llobregat i, si guanya, ja serà matemàticament campió.

En tot cas, aquest només és el primer match ball que tindrà el club. Si no guanya el derbi, el Barça té l'oportunitat d'aconseguir el títol contra el Vila-real a Montjuïc o davant l'Athletic Club a Bilbao. Tres partits que són finals, i no només per als blaugrana: l'Espanyol encara no té la permanència tancada -si bé encaminada-, mentre que els altres dos rivals es juguen la classificació per a la pròxima Champions.