El Barça sentencia la Lliga amb un altre Clàssic èpic

Un altre partit d'infart per al Barça. Una nova remuntada dels de Hansi Flick. Els blaugrana guanyen davant d'un Reial Madrid que ha començat el partit dominant, però que no ha pogut combatre el trident Lamine-Raphinha-Ferran. Quatre Clàssics de la temporada, quatre victòries del Futbol Club Barcelona.

Minut cinc. Un error defensiu de Cubarsí ha obligat Szczęsny a fer una falta dins l'àrea que ha acabat amb gol de penal de Mbappé. I només deu minuts després el francès ha marcat el segon. La situació era complicada per al Barça, però l'equip no té aturador i ha entrat en acció. Eric Garcia ha marcat el primer al minut 19, Lamine Yamal s'ha encarregat del segon al 32 i només dos minuts després Raphinha ha aconseguit avançar el marcador blaugrana. El brasiler no n'ha tingut prou i una assistència de Ferran li ha permès marcar el 4-2 a l'últim minut reglamentari de la primera part.

L'inici del segon temps ha estat més bo per als de Hansi Flick, tot i que ni Ferran ni Raphinha han aconseguit marcar el cinquè en les dues ocasions clares que han tingut. Un error d'Íñigo Martínez al mig del camp ha acabat amb el tercer dels madrilenys. Hat-trick de Mbappé. El Barça ha perdut Cubarsí, que ha hagut de sortir del terreny de joc per problemes musculars, però no ha deixat d'atacar la porteria de Courtois, encara que sense encert tot i les múltiples ocasions. El Reial Madrid n'ha tingut dues més als últims minuts que han fet perillar la remuntada. I el Barça ha marcat el cinquè tot i que ha quedat anul·lat per mans de Fermín en un cara a cara amb Valverde.

La victòria del Barça a un Estadi Olímpic de Montjuïc que aquest diumenge ha registrat el rècord d'assistència de la temporada, amb 50.319 espectadors -cinc més que en l'última marca-, els apropa una mica més al títol de la Lliga. L'equip de Hansi Flick està ara a set punts del Reial Madrid i podria sentenciar el campionat la setmana vinent al camp de l'Espanyol.