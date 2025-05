El Barça guanya la Lliga amb una golejada d'escàndol

Golejada i títol. Una fórmula que ha repetit molt en els últims el Barça femení. Avui no ha estat una excepció. Amb la victòria 0-9 al camp del Betis, les de Pere Romeu es proclamen campiones de Lliga. La sisena consecutiva i la desena en total.

El partit contra el Betis no ha tingut massa història, malgrat que les andaluses es jugaven la salvació. El Barça, amb l'equip de gala ha marxat 0-3 al descans i en superioritat numèrica per l'expulsió de la portera de les locals. A la segona part, les culers no han deixat de collar i han engrandit el marcador fins al 0-9 final.

El Barça segueix amb pas ferm cap al triplet. El 24 de maig jugarà la final de la Champions contra l'Arsenal a l'estadi Jose Avalade de Portugal. Seria la tercera orelluda seguida per les blaugranes. Per completar el triplet caldrà guanyar el 7 de juny la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid.

De retruc, el resultat del Barça ha ajudat als dos equips catalans de la Primera Divisió perquè la derrota del Betis salva matemàticament al Llevant Badalona i l'Espanyol. L'any vinent tornarà a haver-hi tres equips catalans a la màxima categoria.