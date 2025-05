Lamine Yamal es fa passar per «Ryan» mentre fa de fotògraf a unes noies que no el reconeixen

Tot i estar en boca de tothom aquests últims dies, Lamine Yamal encara no és conegut a tot arreu. O com a mínim per un grup de noies que se'l va trobar en una terrassa i no el va reconèixer. De fet, li van demanar si els hi podia fer una fotografia.

Lamine va agafar el mòbil i quan estava a punt de fer la foto, una de les noies es va adonar de qui era el seu fotògraf. "Com et dius", va dir-li, a què Lamine, bromista, va contestar: "Ryan". La noia va ser llavors conscient que qui els hi estava fent la fotografia era l'emergent estrella del futbol.

What’s your name?



🎙️ Lamine Yamal: "Rayane" 😂❤️ pic.twitter.com/IvPnSFqHGm — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) May 9, 2025

Tot i la incredulitat dels seus acompanyants, Lamine, o en aquell moment Ryan, va insistir a fer la fotografia que li havien encarregat les noies. I després, quan ja l'havien reconegut, se'n va fer una amb elles.

Amb un somriure a la cara va marxar entre rialles dels seus acompanyants i de les noies, deixant una curiosa i divertida escena que no ha tardat a viralitzar-se a les xarxes socials.