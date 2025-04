Ter Stegen torna a la convocatòria del Barça set mesos després

Incorporació d'última hora a la convocatòria del Barça per a la final de la Copa del Rei. Marc-André ter Stegen torna a la llista de Hansi Flick set mesos després de lesionar-se. És la gran novetat de l'equip blaugrana per al partit contra el Reial Madrid en què destaquen les baixes de Alejandro Balde, Robert Lewandowski i Marc Casadó. Malgrat el retorn del porter alemany, tot fa pensar que el titular per al Clàssic i també de cara al tram final de la temporada serà Wojciech Szczęsny.