Traca blaugrana a Mestalla: el Barça apallissa el València i consolida el lideratge

El Barça ha dit adeu a Mestalla amb una victòria solvent per 0-5 davant el València que permet als de Hansi Flick eixamplar distàncies amb els perseguidors. Després de les ensopegades del Reial Madrid, que va perdre 1-0 al camp del Betis, i l'Atlètic de Madrid, que va caure golejat per 3-0 contra l'Athletic Club, els blaugrana consoliden el lideratge de la Lliga i ja treuen 3 punts als seus perseguidors més directes, els de Mourinho i els bètics que empaten a 9 punts.
Flick ha tornat a revolucionar l'onze, fent entrar a Eric Garcia al lateral dret en el lloc de Jules Koundé, Gerard Martín en la posició d'Andreas Christensen, Fermín a la mitja-punta per Olmo i Rodri, que ha debutat de blaugrana com ha titular, en el lloc de Marc Bernal. Lamine Yamal, que havia estat dubte fins a última hora, ha obert la llauna al 5 de partit amb una vaselina amb l'exterior del peu dret per superar Stole Dimitrievski i fer el 0-1. Fermín, que tot i partir de la zona central ha anat intercanviant la posició amb Lamine, ha estat l'autor de l'assistència amb una passada bombejada per sobre la defensa.
Tres minuts després, al 8 de joc, el Barça ha fet el 0-2 amb els mateixos protagonistes, Fermín assisteix i Lamine marca, però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc del '10' blaugrana. Després d'uns minuts de desgavell, Fermín ha fet el 0-2 al 22 de joc amb un xut potent amb cama esquerra des de dins de l'àrea ajustat al pal dret de la porteria valencianista, a passada d'Anthony Gordon que continua sumant assistències (4 aquesta temporada).
A la mitja hora de partit, Eric ha estat substituït per Koundé després d'un xoc fortuït cap amb cap amb Rodri. Abans del descans, els blaugrana han estat a punt de fer el tercer gol. Primer, Lamine ha enviat fora un xut des de dins l'àrea i, Fermín, ha estavellat al pal després d'una gran jugada individual de Rodri.
El Barça no abaixa les revolucions
Després de la represa, els blaugrana no han apujat el peu de l'accelerador. Gordon ha buscat el 0-3 amb un xut que sortit fora per poc. Al 50 de partit, després d'una triangulació magistral entre Lamine, Fermín i Raphinha, el brasiler ha acabat marcant a plaer. Minuts després, Rodri ha rematat un córner al travesser. A mitja hora pel final, Flick ha fet un triple canvi per donar entrada a Bernal, Karim Adeyemi i Christensen per Rodri, Gordon i Pau Cubarsí. Al minut 75, Dani Olmo ha entrat en el lloc de Fermín.
Al 78 de joc, Pedri ha segellat el partit amb el 0-4, rematant des de la frontal una paret amb Olmo. Flick ha fet debutar Gabriel Jesus a 10 minuts del final, que ha substituït al migcampista canari. La maneta l'ha signat Lamine Yamal al 84 de partit, rematant una passada entre línies d'Olmo.