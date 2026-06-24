Un exjugador del Barça es declara obertament independentista i incendia les xarxes socials

És molt poc freqüent que els esportistes d'elit es posicionin políticament, com sí que ho fan altres persones amb notorietat pública d'altres sectors com l'artístic o el dels influenciadors a les xarxes socials. Per això, quan algú trenca la norma, les reaccions són instantànies i l'impacte, molt important.
És el que ha passat amb la declaració d'un jugador format a la Masia del Barça que va arribar a debutar amb el primer equip de futbol del Barça abans d'anar-se'n a provar sort fora del Camp Nou. Es tracta d'Estanis Pedrola, que la temporada 2025-2026 ha jugat a Las Palmas cedit per la Sampdoria italiana.
L'extrem de Cambrils de 22 anys ha estat el convidat a l'últim programa de La Sotana i ha deixat clar quin és el seu posicionament sobre la realitat nacional de Catalunya. En una cadena de preguntes curtes per part del presentador, Andreu Juanola, Pedrola ha afirmat que és independentista, la qual cosa ha provocat els aplaudiments dels col·laboradors i de bona part de la comunitat a les xarxes socials.
"Ets independentista?", li ha preguntat Juanola. De sobte, s'ha fet el silenci i no ha estat fins uns segons després que Pedrola ha contestat: "Sí!". La resposta ha provocat un esclat d'alegria i aplaudiments al plató.
El fragment de vídeo que ha compartit La Sotana a les xarxes socials acumula centenars de comentaris, la majoria positius, però també amb alguns amb recriminacions. "Creu de Sant Jordi", demana un usuari. "Sensacional", respon un altre. També n'hi ha, però, que lamenten que "han liat al nen" o que li desitgen alguns mals.
Sigui com sigui, el tall de vídeo s'ha fet viral i ha demostrat una altra vegada el poder de mobilització dels futbolistes a Catalunya i a l'Estat. En aquest cas, s'ha pronunciat un jugador jove de segona divisió amb un perfil mediàtic discret, però ja ha estat suficient per reobrir el debat nacional a les xarxes.