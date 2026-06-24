Un matemàtic revela quants anys caldria esperar per tenir un nou Messi: «No hauria d'existir»

Javier Gironza, estudiant de Matemàtiques i divulgador científic, és rotund: "Matemàticament, Messi no hauria d'existir". Gironza ha arribat a aquesta conclusió a partir de la recollida de dades i de la representació gràfica de la distribució de gols i assistències, per cada 90 minuts, dels jugadors de les cinc millors lligues de futbol del món.
Al seu perfil d'Instagram, el matemàtic mostra "una campana de Gauss gairebé perfecta, amb una mitjana de 0,35 gols per partit i una desviació de 0,19" en els citats campionats. Jugadors com ara Ronaldo, Mbappé o Haaland es troben a "unes quatre desviacions de la mitjana" respecte d'aquesta xifra; ara bé, Messi se situa a "sis desviacions típiques de la mitjana" tot tenint en compte els seus registres, quantitat a l'abast d'"un de cada 570 milions de jugadors d'elit".
Per tal de subratllar la magnitud de la fita, el científic posa en relleu que, des dels anys cinquanta del segle passat, la suma de futbolistes de la Lliga, la Premier, la Bundesliga, la League One i la Serie A ascendeix a "un total de 60.000 jugadors". Així les coses, caldria esperar més de 400.000 anys per veure un nou Messi.
Un nou rècord
Mentre apareix l'estrella, el jugador està aprofitant la Copa del Món per assolir nous rècords i engrandir la llegenda. Amb els dos gols marcats en l'últim partit contra Àustria, Lionel Messi s'ha situat com a màxim golejador de la història de la competició amb 18 dianes. És possible que en algun moment es vegi superat en la pugna per Kylian Mbappé, però, ara com ara, és l'argentí qui ha desbancat l'alemany Miroslav Klose del tron del Mundial.
Messi, que compta pràcticament amb tots els reconeixements possibles, ha aconseguit marcar en cinc cites mundialistes diferents: Alemanya 2006, Corea-Japó 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 i Canàda-Mèxic-EUA 2026.