Un exjugador del madrid pateix una embolia pulmonar per viatjar massa en avió

Les diferents competicions obliguen els equips de futbol a desplaçar-se múltiples vegades cada setmana. I passa el mateix amb els periodistes i comentaristes que segueixen l'actualitat esportiva. Majoritàriament, aquests desplaçaments són en avió, ja que si no seria impossible arribar a tots els compromisos.

Una rutina que pot passar factura. És el cas de l'exfutbolista del Reial Madrid, exentrenador i actualment comentarista de futbol Fernando Morientes. Entrevistat a la cadena Cope, al programa Tiempo de Juego, el davanter va relatar un dur episodi personal que podria haver acabat en tragèdia per viatjar massa en avió.

"Em trobava malament després de tants viats viatges. En un, em va començar a fer mal el pit, un dolor punxant sota l'estèrnum. Vaig pensar que era un problema gàstric i no vaig voler anar a l'hospital. Però vaig acabar al metge. Em van buscar al cor i no van trobar res fins que em van trobar un vessament a la pleura. Era una embòlia pulmonar", va explicar Morientes.

L'exjugador també va donar detalls de com va patir el trombe. Es tracta d'un coàgul que va nàixer al genoll per un excés d'aire a l'avió. "La meva sang es va espessir a l'aire i va pujar al pulmó. He passat cinc dies de mort a l'hospital".

Aprofitant el seu cas, el comentarista va enviar un missatge per conscienciar la gent sobre els perills de viatjar en avió: "És bo portar una heparina i pots viatjar si és per necessitat. Si no, recomano prendre millors decisions i no estar tota l'estona viatjant com faig jo".