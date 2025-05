Una amiga convertida en rival, l'últim escull del Barça en el camí cap a una nova Champions

Establir una dinastia europea i confirmar-se com l'equip més dominant del futbol femení modern. Això és el que té el Barça a les mans aquesta tarda (18:00) a l'estadi Jose Alvalade de Lisboa. La sisena final de Champions que disputa en els darrers set anys l'enfronta a l'Arsenal, amb la vella coneguda Mariona Caldentey com a estrella.

Les angleses arriben per primer cop a una final de Champions, amb un equip que barreja joventut i veterania i s'ha carregat al Reial Madrid i a l'Olympique de Lió. El Barça, amb l'oportunitat de guanyar la quarta orelluda en els últims cinc anys, té la novetat de Pere Romeu a la banqueta, però manté la base de jugadores que l'han portat a l'èxit, així com el model de joc que l'ha convertit en referent arreu.

La cirereta del pastís

Com ja va sent habitual, guanyar la Champions seria el punt culminant a una temporada brillant del Barça. La plantilla no ha notat la transició a la banqueta de Jonatan Giráldez a Pere Romeu, i de moment, ha guanyat tots els títols possibles, desplegant bon joc i grans resultats. Alèxia Putellas ha tornat a tenir un paper protagonista i comanda l'equip des del mig del camp amb Aitana i Patri Guijarro.

S'hi ha afegit Ewa Pajor, davantera arribada aquest estiu del Wolfsburg que ha marcat trenta-sis gols en el seu primer any a Barcelona. A més, la polonesa té una peculiaritat respecte a les seves companyes: no ha guanyat mai la Champions. Aquest Barça compta també amb diversos recursos de nivell que, a priori, partiran des de la banqueta, i poden revolucionar el partit a la segona meitat. Clàudia Pina, màxima golejadora de la Champions d'enguany, i les joves Vicky López i Sydney Schertenleib.

La presència del Barça a una nova final ja eleva el club a l'elit del futbol femení europeu. És el quart en arribar als cent partits en competició europea, després de l'Olympique de Lió (152), l'Arsenal (123) i el Wolfsburg (104). Rivals que van viure el seu creixement fins que el Barça els va arrabassar el tron europeu. La victòria culer a la final significaria empatar amb l'Eintracht de Frankfurt alemany com el segon equip amb més Champions (4), i igualar l'Arsenal com el segon equip amb més victòries en competicions europees (72).

Mariona, amiga i rival

El punt de morbositat a la final el posa sens dubte la presència de Mariona Caldentey a les files de l'Arsenal. La mallorquina va ser peça fonamental dels èxits del Barça durant deu anys i aquest estiu va fer les maletes cap a Londres en cerca de noves experiències.

A l'Arsenal, ha enrederit la seva posició al camp i juga de migcentre, organitzant el joc de l'equip. Això farà que es trobi durant el partit amb tres excompanyes i grans amigues seves com Alexia, Aitana i Patri. Qui surti guanyador d'aquest duel tindrà una part de la final a la butxaca. A banda, a l'Arsenal també hi juga una altra exblaugrana, Laia Codina, tot i que la central té un paper molt més secundari i partirà com a suplent.

El Barça té el cartell de favorit a la final, i això fa pensar que l'equip de Pere Romeu serà qui marcarà el ritme del partit a través de la possessió. Tot i que a l'Arsenal, precisament a partir de la figura de Mariona, també li agrada dominar els partits amb la pilota.

Un rival debutant a una final

L'Arsenal debuta a una final de Champions, però és un club amb sobrada experiència a Europa. De fet, el 2007 va guanyar la copa de la UEFA, el trofeu precedent a la Champions actual, i comparteix amb l'Olympique de Lió el rècord d'aparicions als quarts de final de la competició europea.

L'últim precedent entre catalanes i angleses data del 2021, quan es van trobar a la fase de grups. L'equip llavors entrenat per Jonatan Giráldez es va endur els dos partits amb comoditat (4-1 i 0-4). Aquesta temporada, l'Arsenal ha arribat a la primera final de la seva història després de capgirar dues eliminatòries. Davant el Reial Madrid als quarts de final i l'Olympique de Lió a les semifinals.

Ara es troba a la final amb el monstre final, el Barça, l'equip que ha regnat a Europa l'últim lustre. La il·lusió d'aixecar l'orelluda per primer cop contra l'ambició i la fam de fer-ho per cinquena vegada en set anys. I la història de Mariona Caldentey, que va marxar de casa seva i ara s'ha d'enfrontar a les seves amigues per aixecar el trofeu més preuat.