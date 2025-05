Vuit directius de la FCF es neguen a declarar en la investigació per manipular les eleccions de 2023

Vuit membres de l’equip directiu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) s’han acollit aquest divendres al seu dret a no declarar davant el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell. Se'ls investiga per manipular les eleccions de 2023. El seu president, Joan Soteras, que també estava citat, no s’ha personat al jutjat al·legant un problema mèdic.

El jutge els ha citat perquè responguin de dos delictes continuats de falsedat en document públic i privat i administració deslleial. També han declarat tres presidents d’equips de futbol que han explicat que se’ls va falsificar la signatura per afavorir la candidatura de Soteras a la presidència de la federació.

A banda de Joan Soteras, aquest divendres estaven citats a declarar Víctor Güell, José Miguel Calle, Álvaro Montoliu, Alberto Prieto, Sergi Garrido, Alejandro Guerrero, Jesús Manchado Villena i Jesús Manchado Lozando, tots ells membres de la seva junta.

L’acusació popular, representada pel despatx Vosseler Abogados en nom de l’Associació Transparència i Democràcia en l’Esport, assegura que existeixen proves que demostren la falsificació de signatures per afavorir la candidatura de Soteras.