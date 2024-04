La guia dels llibres garrotxins de Sant Jordi 2024

Sant Jordi és a tocar i, com cada any, NacióGarrotxa us ofereix la guia completa dels títols de producció local, ja sigui perquè l'autor, l'editorial o la temàtica són garrotxines. Aquest 2024, aquest diari ha recollit fins a 35 títols, una de les xifres més altes dels últims anys pel que fa a la producció litarària de quilòmetre zero per Sant Jordi.

Novel·la

Simplemente Paula de Sílvia Vilacoba: una nova novel·la de l'autora garrotxina que explota el gènere de la literatura eròtica. La publicació és la continuació de l'anterior novel·la Lady Paula, la qual gira entorn d'una jove que es pregunta pels seus sentiments davant dues històries amoroses.

Quan la música s'esquerda de Lluís Busquets: una novel·la negra que relata una saga familiar barcelonina del segle XIX formada per quatre generacions de músics. El relat reflexiona sobre el sentit de la vida entesa com una fugida del mal.

Travessar el vidre de Rosa Torrent: una nova novel·la de l'escriptora olotina que s'endinsa en el realisme màgic. La història parla d'en Pep, un escriptor casat que s'enamora d'una altra dona a través d'un entramat emocional que perjudica psicològicament el protagonista.

Petrus Torrent d'Adam Guardiola: una novel·la basada en fets reals que parla d'una persona que va ser encausat de bruixot el segle XVII.

No et refiïs dels teus records de Clàudia Pujol: la primera novel·la de ficció de la garrotxina directora de la revista Sàpiens. Es tracta d'un thriller situat a la Garrotxa que explica la vida de Samuel Heras, un jove amb trastorn obsessivocompulsiu que comença a enviar necrològiques als seus seguidors d'Instagram i veu com comencen a morir en les dates assenyalades.

De Tinder a Wallapop d'Héctor Lasa: una novella que es pot catalogar dins els gèneres eròtic i romàntic. És la segona part de l'última publicació de l'autor olotí Follamigos i Tinder.

Jo he robat el manuscrit Voynich de Jospe Torrent i Slavador Casas: relata la història d'aquest manual desconegut que no se sap amb quina llengua està escrita i quin passat té al darrere.

Els esculls d'un temps de Fina Pau: una novel·la de caràcter femení que posa en relleu les dificultats en què es troben moltes dones al nostre país a l'hora de ser les primeres d'afrontar-se a lleis que no segueixen la realitat social.

Cartes marcades de Maribel Torres: nova entrega de l'escriptora olotina amb la seva saga protagonitzada per una detectiva. Una tercera novel·la negra que se situa al centre d'una xarxa de tràfic humà.

La noia de la platja de Neus Verdaguer i Víctor Díaz: una altra novel·la eròtica situada entre el Penadès i el Port de la Selva que explica l'obsessió d'un protagonista que ha vist com la seva relació de parella s'acabava i s'enamorava d'una noia desconeguda que coneixia a la platja.

En total, s'han publicat 36 llibres garrotxins des de l'últim Sant Jordi. Pau Masó Ros

Poesia

Papallones de tinta d'Isaac Cos: el jove olotí fa el seu primer recull poètic amb cinquanta sonets acompanyats de cites d'autors com Petrarca, Ronsard o Carner.

Punk i coma de Lluís Riera: és el quart poemari de l'escriptor i xocolater olotí en el qual exposa experiències vitals de tota mena. El llibre també recull els poemes que configuren l'espectacle literari i musical que des de fa anys fan girar el mateix xocolater i el pastor de Riudaura Marc August Muntanya.

Antologia: recull de textos i poemes de Joan Mercader: recull de fragments de les diferents obres que ha escrit l'autor garrotxí.

Infantil i juvenil

Un talp als jocs olímpics de Martí Gironell: l'escriptor garrotxí repeteix en el gènere infantil amb un nou conte que segueix les aventures d'un talp que viatja pel món.

El porno no mola d'Anna Salvia: després de publicar El semen mola i La regla mola, ara la garrotxina recull cinc raons per les quals el porno no mola i ofereix eines perquè no serveixi d'educador sexual.

Així es fa un nadó d'Anna Salvia: la psicòloga en educació sexual també ha publicat aquest any un llibre per explicar als més petits com es fan els éssers humans.

Com t'estimo mama de Valentí Gubianes: el darrer àlbum de l'il·lustrador garrotxí que exposa els sentiments infantils cap a una mare a través d'il·lustracions.

Com t'estimo papa de Valentí Gubianes: el darrer àlbum de l'il·lustrador garrotxí que exposa els sentiments infantils cap a un pare a través d'il·lustracions.

Història

Olot República, Guerra Civil i postguerra de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa: l'editorial Efadós encarrega a l'arxiu garrotxí un recull de fotografies de les èpoques en concret que descriu el títol.

Obrint camins de Llibertat de Josep Serra: una evolució de la publicació que la Generalitat va fer sobre els maquis. Serra ha estat més d'un any fent les rutes dels maquis i parlant amb testimonis per presentar una publicació detallada sobre els camins i les seves històries.

Cançoner de les Planes d'Hostoles 1922 de Liliana Tomàs: és una transcripció de tots els materials recollits en la segona missió de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya amb fotografies i escrits referenciats a les llavors conegudes Planes d'Olot. Liliana Tomàs ha fet aquest recull on recorda la tasca feta pel seu avi Joan Tomàs.

La processó dels Dolors de Besalú: silenci, tradició i espiritualitat : la història de la tradició del poble garrotxí de la mà de l'arquitecte gironí Xavier Masgrau. Està format per nou làmines il·lustrades acompanyades de textos de personatges locals com Martí Gironell, Marc Sureda, Stefi Batlle o Salvador Garcia-Arbós.

La Garrotxa en blanc i negre de Mel García: un nou volum de fotografies procedents de la comunitat de Facebook Olot Abans que recull i exposa fotografies antigues de la comarca.

Diari d'un soldat de la Guerra Civil de Pilar Riera: segona part de la història que l'escriptora garrotxina va exposar fa un any. En aquesta ocasió, l'autora se centra en el dia a dia dels últims moments al front a través del dietari del soldat que participava en la batalla de l'Ebre.

Història del Club Escacs Olot d'Eduard Labián: la segona part de la vida de l'entitat olotina. Ara es recorren els últims quaranta-tres anys de l'associació dedicada a un dels esports més coneguts: els escacs.

La botifarra de perol, un embotit emblemàtic de Pere Molera: un llibre que descriu la història d'aquest embotit.

Alguns dels llibres amb segell Garrotxa d'aquest Sant Jordi. Pau Masó Ros

Altres