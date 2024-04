Neix Infanteria, un nou festival per a infants a Olot

Olot veu néixer una nova proposta lúdica. Es tracta d'Infanteria, un esdeveniment que busca donar importància a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. El certamen l'impulsa l'Àrea d'Educació i Cultura d'Olot, serà gratuït i tindrà tres potes: el joc, xerrades per a famílies i formacions per a professionals de l'educació (professors i pedagogs).

Pel que fa al joc, Infanteria tindrà dos espais per als més petits. Un serà la sala de La Carbonera i l'altre a la Biblioteca Marià Vayreda. En el primer espai s'hi instal·larà una zona interior on es podrà experimentar amb els sentits manipulant diferents textures i materials. A l'exterior de La Carbonera també hi haurà un punt anomenat L'obrador amb sorra i palla perquè els infants puguin experimentar amb aquestes matèries. I a la biblioteca, s'hi habilitarà una zona de joc per a infant que encara no caminen.

Pel que fa a les activitats per a les famílies, hi haurà tres conferències: "Per què jugar és important per aprendre?" a càrrec de Sònia Kliass, "Aprèn a llegir el joc dels infants" de Clàudia Díaz i Carmen Granados i "Educar en l'admiració" a càrrec de Catherine L'Ecuyer.

I amb relació als professionals, s'han organitzat unes jornades a l'Espai Cràter amb una taula rodona sobre el dret dels infants a jugar amb Eva Sargatal, i Catherine l'Ecuyer, Romina Pérez i Dolors Pomés; i una conferència sobre l'acompanyament en el joc de la mà de Missi Casacuberta i Gemma Gascons del Grup de Treball la petita infància de la Garrotxa.

Imatge de la presentació d'Infanteria aquest divendres a Olot. Pau Masó Ros

"Neix de la voluntat de treballar i fer més polítiques en les etapes de 0 a 3 anys. Ens semblava que tenir un esdeveniment que treballa la cultura i l'educació també ens ajudava a explicar l'Àrea d'Educació i Cultura i el nostre plantejament", ha explicat el regidor d'Educació i Cultura, Josep Quintana, en la presentació del certamen aquest divendres. "El projecte també ha sortit de les escoles bressol, les quals fa temps que estan canviant la mirada cap a la infància. Tant els centres públics com privats tenim una comissió interescolar i feia temps que teníem moltes ganes de donar valor a aquesta etapa. És una manera de sortir de les escoles perquè qui estigui escolaritzat o no ho pugui viure, sentir-hi i puguem parlar de la criança en aquesta etapa", ha dit Anna Prat, coordinadora de les escoles bressol d'Olot.

Infanteria és l'únic festival d'aquestes característiques que existeix a Catalunya i neix de la comissió formada per a totes les llars d'infants, públiques i privades, de la ciutat. En total són vuit centres i tots han participat en l'impuls d'Infanteria. La programació del certamen es pot consultar a la seva pàgina web. Algunes activitats tenen aforament limitat de fins a 60 persones i cal inscripció prèvia.