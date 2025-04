Crítiques a la taula d’emergències de la Garrotxa durant el tall de llum: «No va respondre ningú»

L’apagada massiva d’electricitat que ha patit Catalunya ha destapat polèmica per la resposta comarcal que es va donar a la Garrotxa. Les crítiques s’han llençat des d’un dels municipis més afectat per l’apagada: les Planes d’Hostoles. Juntament amb Besalú, Maià, Sant Ferriol, Sant Feliu i Sant Aniol, el municipi de la Vall del Brugent va estar més de deu hores sense subministrament elèctric i consideren que la taula d’emergències que va activar el Consell Comarcal a la tarda no va funcionar.

“No va funcionar la comunicació. Vam intentar comunicar amb el Consell a través de l’emissora Rescat a les 13 h. No va respondre ningú. A les 13:30 h ho vam tornar a provar i no hi va haver retorn. Vam concloure que no hi havia ningú que ens pogués escoltar ni donar una solució. Volíem parlar amb algú del Consorci d’Acció Social per saber si calia posar esforços en algun cas particular del poble, ja que ells tenen l’historial. Fins a les 16 h no va respondre ningú. Llavors es va activar tot i vam tenir més comunicació”, relata l’alcalde de les Planes, Marc Puig, a NacióGarrotxa.

La xarxa d’emissores Rescat és un sistema de comunicació per ones de ràdio basat en la tecnologia TETRA, amb la qual es basen els walkie-talkies de cossos de seguretat i emergències com Mossos o Bombers. Tots els ajuntaments de la comarca tenen una emissora Rescat que serveix per connectar-se entre ells i el Consell Comarcal. El sistema pot funcionar independentment d’una pagada elèctrica, no necessita cobertura mòbil, però és necessari que s’hagi carregat les bateries dels aparells amb anterioritat.

La connexió garrotxina del Rescat no va estar operativa fins a la tarda

Aquest dilluns, però, la tècnica d’emergències del Consell Comarcal no va poder estar operativa durant el matí i tot apunta que l’ens no va poder connectar l’emissió fins a la tarda. “La tècnica no estava de vacances. Potser tenia un dia de festa, però va estar tota la tarda amb mi reunida. No fotem. Tota la tarda va estar al grup d’emergències. Encara que tinguin vacances, tothom ha d’estar al peu del canó”, diu el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach.

"Hi ha moltes coses a millorar. No serveix de res penjar fotos dient que s’ha reunit la taula d’emergències comarcal, però quan hi ha una emergència greu, no hi hagi ningú a l’altre costat. Això és greu. Espero que algú del Consell ens ho expliqui. No hi havia la comunicació que ens hagués anat bé. És greu i estic indignat per com s’ha gestionat l’emergència a nivell de comarcal", diu Puig.

“No sé què va passar. L’alcalde diu que va trucar al sistema i no se’l va contestar. No ho sé, segurament va anar així, però un cop vam posar el canal Garrotxa tots ens vam escoltar. Hem de mirar què va passar aquest moment. Quan les coses fa temps que no es fan servir, potser no es tenen tant a mà. El que haurem de fer és un curset per tenir-ho sobre la taula i posar-ho en marxa”, afegeix Reixach, qui també demana comprensió per un episodi que va ser excepcional i que va afectar tot el país.

Altres municipis de la comarca assenyalen a NacióGarrotxa que no van tenir problemes amb les emissores de la xarxa Rescat i que la comunicació va ser correcta, tot i que apunten que no les van necessitar per cap urgència.

La qüestió es tractarà

Tot i això, des de les Planes, un dels municipis que van tenir la necessitat de recórrer a les emissores, asseguren que demanaran canvis i millores a la gestió i cordinació de la taula d'emergències comarcal: “Creiem que no s’ha fet una bona gestió i cal repensar-s’ho si realment funciona i és viable tenir la taula d’emergències en marxa. Demanaré que es canviïn els protocols. Estic reclamant des de fa dos anys que es faci un simulacre i ningú ha estat capaç d’organitzar-ne un a escala de comarca. Això demostra que hi ha poca credibilitat en aquesta taula d’emergències. Hem de començar a creure’ns que aquesta taula ha de servir per a les emergències i no només per fer una foto”, diu Puig a aquest diari.

Aquest dijous està previst que es reuneixi el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa i que es tracti i es posin sobre la taula els diversos punts de vista de la gestió de l'emergència d'aquest dilluns a la Garrotxa. El president de l'ens comarcal també assegura que tractarà la qüestió al pròxim Consell d'Alcaldes de la Garrotxa.