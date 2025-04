Sis mercats i desenes d’activitats: així serà la Fira de l’1 de Maig 2025 d’Olot

Olot celebrarà el pròxim dijous 1 de maig una de les fires més destacades que se celebren a la capital garrotxina durant l’any. Es tracta de la Fira de l’1 de Maig que dona tret de sortida a la primavera a la ciutat. Després que el 2024 el certamen es cancel·lés per previsió de pluja, enguany torna amb el mateix format de sempre: sis mercats sectorials i diverses activitats durant tot el dia.

Des de les 10 i fins a les 20 h el centre d’Olot s’omplirà amb diferents fires i mercats. Al Firal hi haurà el mercat d’artesania amb 40 parades de productes alimentaris, de joieria, tèxtils o papereria. Al mateix lloc també hi haurà un espai comercial i de maquinària de jardí amb set empreses de la comarca.

Al Firalet s’hi instal·larà el Mercat de l’Automòbil, el qual comptarà amb una setantena de vehicles nous i d’ocasió i tothom qui hi compri un vehicle entrarà en un sorteig per aconseguir un any gratuït de zona blava a la ciutat.

Al Firal Petit hi haurà parades d’alimentació, flors i planter de 9 a 14 h i a la part final del passeig s’hi instal·larà un bus de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. De 10 a 19 h també hi haurà exposició de vehicles antics a càrrec de Motor Antic Garrotxa.

A la plaça Balmes i els carrers adjacents hi haurà durant tot el dia el mercat extraordinari de roba i complements amb més de 70 parades. I l’Hospici acollirà la 30a Mostra de Bonsais que organitza l’Associació Garrotxa d’Amics del Bonsai. Per últim, a la plaça de l’antic hospital, durant tot el matí, es podrà visitar el mercat de col·leccionisme i andròmines; i la Fira del Disc estarà ubicada a les voltes de la plaça Clarà.

Activitats

A part dels mercats i fires, la diada també comptarà amb diverses activitats. Entre elles, hi ha la Cursa de la Moixina, que enguany celebra la dotzena edició. Organitzada per Linkinesis i Faràndula Ràcing Team, la prova recórrer els paratges de la Fageda i la Moixina en un recorregut de deu quilòmetres que surt de l’esplanada situada al costat de l’avinguda Sant Jordi.

Com a novetat, aquest any a la plaça del Mig es podrà participar en una iniciativa que s’inclou dins la programació d’activitats que vol fer valdre la història tèxtil d’Olot. Es tracta d’una activitat organitzada pel taller Atelier anomenada Cus a la plaça, on es podrà cosir un objecte i donar fons per a l’Oncolliga.

A la plaça Major hi haurà jocs familiars i una instal·lació artesanal per descobrir els Pirineus. A la plaça d’Esteve Ferrer es faran tallers de castells de la mà dels Xerrics d’Olot i a la plaça Clarà hi haurà passejades amb burros i ponis.

Pots consultar tot el programa de la Fira de l'1 de Maig clicant aquí.