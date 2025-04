Els Mossos prometen «tolerància zero i resposta contundent» contra les ocupacions a la Garrotxa

Els Mossos d’Esquadra de la Garrotxa han celebrat aquest dimecres el tradicional Dia de les Esquadres. Ho han fet a l’Espai Cràter d’Olot i l’acte ha servit per condecorar diversos agents per les seves accions i tasques durant l’últim any. En total s’han repartit 24 felicitacions per motius com salvar casos de suïcidi, detenir delinqüents o amb motiu de la trajectòria professional.

Durant l’acte, al qual hi ha assistit representants de diverses institucions i cossos d’emergència de la Garrotxa, el cap de l’Àrea Bàsica Policial de la comarca ha donat un discurs en què ha repassat les prioritats del cos, entre les quals hi ha les ocupacions. “Tenim el problema de les ocupacions, siguin incíviques o delinqüencials. Són fets que generen molt mala convivència. Treballem amb l’Ajuntament d’Olot, la Policia Local i la Fiscalia amb la finalitat de donar una resposta més àgil i eficaç per poder resoldre aquests fets que distorsionen dia a dia la convivència en una societat normal. Això ho hem de combatre amb tolerància zero i donant una resposta ferma i contundent”, ha dit Blai Ortiz.

El cap de la comissaria de la Garrotxa ha explicat que l’Audiència de Girona ja ha donat indicacions al cos sobre com combatre el fenomen de les ocupacions. A més, també ha promès més presència policial al carrer: “Hem de donar una resposta constant i adaptada a la delinqüència. Per això, continuarem apostant per la prevenció amb més presència policial al carrer, fent xerrades a les escoles, fent investigacions rigoroses i amb fermesa davant qualsevol acte il·legal”, ha assegurat Ortiz. En aquesta línia, el cos ja va anunciar fa poc que recuperaria els patrullatges a peu per als pobles de la Garrotxa.

En el seu discurs, el cap dels Mossos de la Garrotxa també ha remarcat que la principal prioritat del cos és combatre els delictes contra les persones i, especialment, les agressions sexuals. També ha admès que els delictes sobre el patrimoni com els robatoris dins els domicilis van augmentar el 2024 i que, gràcies a diverses detencions, s’han aconseguit reduir.

"O ens posem les piles, o perdem la seguretat"

A l’acte també hi ha assistit l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, el qual ha tancat la jornada. “No són temps fàcils. Fa trenta anys, segurament, la feina dels cossos de seguretat era molt diferent. Vivim en una societat on hi ha una profunda crisi de valors i venim d’unes dècades en què hi ha hagut una decreixent confiança cap a la policia de manera generalitzada”, ha dit Arbós.

L’alcalde, però, ha volgut reivindicar la tasca dels agents i ha assegurat que “sense seguretat i policia, el país no funcionaria” i ha afirmat que cal tornar a posa en valor la tasca dels Mossos d’Esquadra perquè cada vegada “la ciutadania ho demana més” exigint que els agents trepitgin més els carrers.

Finalment, Arbós també ha volgut dirigir-se als agents amb un missatge clar: “Ens cal una normativa que us permeti fer bé la feina. Aquesta és la nostra responsabilitat, la dels polítics, i l’hem d’entomar. Aquí hem de ser responsables tots. O ens posem les piles, o perdem la seguretat. I si perdem la seguretat, tota la resta no valdrà per res”. L’alcalde d’Olot ha afirmat també que la feina dels Mossos d’Esquadra és la prioritat número u del país, la comarca i la ciutat.

El Dia de les Esquadres ha estat presidit també pel president del Consell Comarcal, Santi Reixach; el sotsinspector dels Mossos a la Garrotxa, Octavi González; i el cap de Trànsit dels Mossos a la comarca, Albert Domenche.