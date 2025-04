Hospitals, depuradores o xarxa d’aigua: quin marge té la Garrotxa si es queda sense llum?

L’apagada massiva d’aquest dilluns 28 d’abril va posar a prova molts sistemes i equips d’emergència del país, i també de la Garrotxa. El tall de llum a la comarca va allargar-se, principalment, una hora i mitja, tot i que a alguns pobles com les Planes o Besalú es van estar més de deu hores sense subministrament elèctric i això va obligar a actuar ràpidament. El retorn del subministrament al cap de poca estona, per exemple a Olot, va permetre evitar molts ensurts i no prendre decisions dràstiques per garantir el subministrament d’aigua, el funcionament d’equipaments amb serveis essencials o els sistemes de sanejament.

Els hospitals i CAP van ser alguns dels punts que més atenció van rebre per part dels equips d’emergència, ja que calia garantir el seu funcionament fos com fos. Per sort, això es va poder confirmar gràcies al fet que l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa té un sistema de generació d’electricitat independent i es va activar de seguida que es va produir l’apagada.

“Ens vam veure molt poc afectats. Va aparèixer la incidència, però de seguida la llum va tornar. En veure que no teníem cobertura mòbil, vam indagar i vam veure que ja s’havien encès els generadors. De seguida es van activar, no van tardar ni un minut. La incidència, doncs, va ser menor”, relata el gerent de l’Hospital d’Olot, Josep Maria Padrosa, qui confirma que no es va haver de reprogramar cap activitat hospitalària.

L`Hospital d`Olot i Comarcal de la Garrotxa podria estar fins a tres dies desconnectat de la xarxa elèctrica

Arxiu

El centre té un sistema de generadors que permet fer funcionar, pràcticament, totes les àrees de l’hospital durant tres dies seguits sense haver de recarregar combustible. Tot i això, aquest dilluns, el centre va curar-se amb salut i, durant l’apagada, ja va encarregar una cisterna de gasoil per si fos necessària, la qual no es va acabar fent servir. La falta de cobertura mòbil sí que va fer que no es pogués contactar amb metges de guàrdia, però, per sort, es van poder avisar amb temps i, fins i tot, alguns professionals es van quedar a dormir al centre.

“Teníem més de 8.000 litres i tres dipòsits plens per als generadors. Hauríem pogut aguantar gairebé tres dies. Tot està connectat als generadors, des de quiròfans fins a laboratori i consultes externes. Sí que potser hi ha hospitals que només tenen connectades les zones crítiques, però no és el cas d’Olot”, diu Padrosa.

A més dels generadors, el centre garrotxí també està dotat de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) que permet injectar subministrament elèctric a equips electrònics com ordinadors. Aquests equips són més autònoms i senzills, ja que només poden subministrar energia durant aproximadament una hora.

Els CAP, sense generadors

A diferència de l’hospital comarcal, els Centres d’Atenció Primària de la Garrotxa no tenen generadors. Això va fer que aquest dilluns, en algun cas s’haguéssin de prendre mesures. Per exemple, a Besalú, on el tall es va allargar fins al vespre, es van traslladar vacunes i medicaments que estaven en neveres cap a Olot, on ja hi havia llum. “Als CAP no hi ha cap mecanisme ni instrument vital i no tenen generadors establerts. Allà no hi ha cap risc perquè no hi ha quiròfans ni respiradors en funcionament. Pots continuar visitant encara que no tinguis llum”, diu Padrosa.

Des de l’Hospital d’Olot sí que consideren que l’episodi d’aquest dilluns ha destapat una mancança: la falta de comunicació sense cobertura mòbil. La impossibilitat de trucar per telèfon va ser la principal dificultat al centre. Per això, Padrosa considera que potser en un futur caldrà valorar l’opció d’establir un sistema de radiofreqüència segur i independent per comunicar-se internament: “A dins l’Hospital, fins i tot, ens podríem comunicar per la megafonia. Possiblement, però, potser haurem de tenir en compte fins a quin punt, si hi ha una baixada total de la megafonia, hem de tenir emissores o walkie-talkies per un moment d’aquests. És una reflexió que potser ens hauríem de fer, sobretot per localitzar als professionals de guàrdia”, exposa Padrosa.

Depuradores i senejament d’aigua

A part de la salut, un dels serveis bàsics que també necessita subministrament elèctric és el sanejament i el bombament de l’aigua. Per fer arribar l’aigua a les llars i per netejar les que en surten és necessari l’ús d’energia elèctrica.

A la Garrotxa només hi ha dues depuradores que tenen generadors elèctrics d’emergència. Són Olot i les Planes d’Hostoles. Aquest dilluns, els sistemes van activar-se i van permetre que poguessin continuar funcionant. En el cas de la resta d’equipaments de sanejament de la comarca, no hi va haver problemes greus gràcies al restabliment del subministrament en poca estona.

Tot i això, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) va decidir reforçar la depuradora de les Planes veient que l’apagada s’allargava al municipi i que l’equipament també dona cobertura a Sant Feliu de Pallerols. Per això, es va traslladar una unitat mòbil de generadors pròpia del SIGMA fins a la depuradora que va permetre garantir el funcionament amb normalitat.

Els pavellons d`esport d`Olot també tenen generadors d`electricitat

Arxiu

24 hores d'aigua potable a Olot

Pel que fa al subministrament d’aigua potable, l’apagada d’aquest dilluns també podia haver afectat les llars garrotxines. La xarxa està formada d’equips que impulsen l’aigua i la bomben des dels aqüífers fins als dipòsits. Sense electricitat, aquesta tasca no és possible i, per tant, no es podria fer arribar l’aigua a la població.

La clau per evitar aquesta situació són els dipòsits. Aquest dilluns no hi va haver problemes de subministrament d’aigua a la comarca perquè el tall va ser relativament curt, sobretot a Olot, però el temps de marge de temps en cas d’apagada elèctrica és equivalent a les capacitades dels dipòsits municipals.

En el cas de la capital de la Garrotxa, els dos dipòsits que hi ha a la ciutat, permeten que el municipi pugui estar fins a 24 h sense llum garantint el subministrament d’aigua. “Necessitem omplir els dipòsits cada dia. La durada estimada seria de tot un dia. Un cop passa una jornada, bombem aigua i tornem a omplir dipòsits. Aquest dilluns era cabdal que, si la incidència durava fins a la nit, poguéssim omplir els dipòsits per no complicar la situació, que ja era prou complicada”, diu el regidor d’Emergències d’Olot, Aniol Sellabona. De fet, arran de l’incident d’aquest dilluns, l’Ajuntament ja s’ha plantejat instal·lar de manera fixa generadors d’emergència als dipòsits municipals.

El consistori olotí també té generadors mòbils, dels quals un és de propietat municipal, que es poden utilitzar i que dilluns es van posar a disposició de centre d’atenció primària o residències de gent gran. L’Ajuntament i els pavellons d’esport també tenen aquests equips, els quals poden donar cobertura limitada. “Va molt amb funció de l’exigència que els hi podem donar i l’activitat que els hi demanem. Estaríem parlant de pocs dies de vida útil i després necessitaríem posar-hi més gasoil i combustible per poder funcionar”, explica Sellabona.

L'apagada, un supòsit poc estudiat

L’apagada general ha estat un fenomen que no apareixia detallat en molts dels protocols i plans d’emergència municipals i del país. Així ho admeten des de l’Ajuntament d’Olot: “El tall de llum no era un dels supòsits que teníem més estudiats. Ens va fer reflexionar sobre com canalitzar els avisos a la població. Hi havia la totalitat de la població amb dificultats d’accedir a la informació. Amb la caiguda del corrent elèctric i la interrupció de les telecomunicacions, es va veure que els canals habituals no servien per fer aquestes comunicacions importants en un episodi d’emergència”, reflexiona el regidor olotí.

Per aquesta raó, el consistori olotí ja ha citat els cossos d’emergències per, pròximament, revisar la situació de dilluns i començar a redactar un protocol i pla específic d’actuació davant apagades de subministrament elèctric i telecomunicacions com la que vam viure aquest 28 d’abril.