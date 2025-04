La Ruta de les Tapes d’Olot 2025 comptarà amb vint establiments

La Ruta de les Tapes d’Olot torna a encendre els fogons. A partir del 8 de maig i fins al 31 del mateix mes, vint bars i restaurants de la capital de la Garrotxa oferiran una tapa especial amb motiu de la iniciativa.

Enguany ja és la tretzena edició i es busca mantenir la participació de l’últim any, el qual es van servir més de 32.600 tapes. “Ja són tretze edicions. És aquell germà petit que ha crescut a l’Associació. La Ruta va ser el gran eix vertebrador dels bars de l’entitat. Ara, segurament, és la gran campanya que tenim. Convido la gent a passejar per la ciutat i gaudir de la gastronomia”, diu el president de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, qui organitza la Ruta.

El preu es manté als 3,95 euros per tapa i quinto o ampolla d’aigua. Tots els establiments estan situats a Olot i hi ha alguna novetat com el Restaurant Equilibri. Com cada edició, hi haurà diferents sortejos a través de les xarxes socials de l’Associació.

Els ciutadans també podran votar la tapa que més els agradi amb un nou sistema de votació que permetrà puntuar totes les propostes de l’1 al 5. És el mateix sistema que utilitzarà el jurat professional que enguany estarà format per Joan Massegur, cap de cuina del Restaurant Hostal dels Ossos, Anna Aumatell, actriu, i Met Moliné, representant de la Penya AOAPIX.