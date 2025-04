Olot projecta una nova escola bressol al Nucli Antic

L’Ajuntament d’Olot vol obrir una escola bressol al Nucli Antic. El projecte de regeneració de la zona ha destapat aquesta oportunitat i el consistori ja hi ha posat fil a l’agulla. De moment, no ha transcendit la ubicació exacta del futur equipament, però l’equip de govern ha fet pública la voluntat i la intenció de tirar endavant el projecte.

“Tenim un projecte d’ampliació per a l’escola bressol del Morrot, però ha aparegut una oportunitat en el marc de la rehabilitació del Nucli Antic de poder fer una nova escola dins el Nucli Antic. El que fem és prioritzar aquesta escola abans que la del Morrot, la qual és important que tinguem el projecte per de cara al futur”, explica l’alcalde, Agustí Arbós.

El projecte de la nova escola bressol al Nucli Antic passa per davant, doncs, de l’ampliació de l’escola bressol del Morrot, la qual queda aturada, tot i que estava prevista que fos operativa aquest setembre i ja hi havia el projecte constructiu a punt.

“La nostra primera opció és apostar pel centre. Estem valorant ubicacions. La nostra opció és apostar per una escola bressol al centre. Voldríem que l’any que ve hi hagués una escola bressol nova”, diu el regidor d’Educació i Cultura, Josep Quintana.

Segons el consistori, s’estan valorant diverses ubicacions que han aparegut per al nou equipament i al llarg del pròxim any està previst dur a terme els estudis corresponents per poder començar l’obra i inaugurar-la el curs 2026-2027. La nova escola bressol s’obriria només amb una línia de I1, on hi ha la major part de la demanda actualment a la ciutat, i per a una trentena de places. La mateixa oferta que estava prevista amb l’ampliació de l’escola del Morrot. L’equipament, però, estaria dissenyat per poder acollir ampliacions i més línies.

Sobre el finançament, l’Ajuntament també ha explicat que està previst que el nou equipament pugui entrar al futur Pla de Barris i, per tant, que pugui aspirar al fet que un 60% del seu pressupost pugui ser finançat per la Generalitat. D’aquesta manera, doncs, els gairebé 500.000 euros pressupostats per aquest any per a la construcció de l’ampliació del Morrot, queda congelat i es podrà utilitzar per a altres necessitats.