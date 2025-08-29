Olot rebutja la moció de Salvem les Valls que demanava aturar el projecte de la variant

El ple de l'Ajuntament d'Olot ha rebutjat la moció que la plataforma Salvem les Valls va presentar aquest dijous i que pretenia evitar el projecte de la variant que afecta Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Només els quatre regidors del grup municipal de la CUP van votar a favor de la proposta, mentre que els disset edils de la resta de formacions ho van fer en contra.
Des de l'entitat assenyalen que el motiu de la moció no era decidir si s'havia de fer o no l'obra, sinó debatre sobre la "falta de garanties" que ofereix el projecte. Per altra banda, els grups polítics que van tombar la moció van assenyalar la necessitat de construir una obra que compta amb el suport d'associacions veïnals com la del barri de Sant Jordi, el més afectat.
Des de Salvem les Valls van agrair que l'Ajuntament d'Olot els donés l'oportunitat de debatre la moció i van carregar contra el consistori de les Preses que va decidir no portar-la a ple. Els representants de l'entitat, però, van assenyalar que "no hi ha garanties de l'afectació" que l'obra pot provocar "ni abans, ni durant ni després" de la construcció. L'entitat ha lamentat la "poca credibilitat" que genera el projecte, especialment després de la presentació per part dels tècnics de la Generalitat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que s'ha posicionat en contra de la construcció de la variant.
Un dels motius pel qual el consistori no veu clara l'obra és l'afectació que pot generar a l'aqüífer i, per això, va exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que donés garanties que no quedaria malmès, un cop construïda la carretera.
Des de Salvem les Valls reconeixen la "problemàtica real" que existeix entre els veïns de l'avinguda Sant Jordi i de les Preses pel pas de trànsit, especialment camions, però abans, diuen, cal plantejar si la variant és la millor solució. En aquest sentit, un dels representants de l'entitat va lamentar que no es pregunti als ciutadans d'Olot i les Preses si realment volen una "macroindústria" a tocar de casa seva i que també s'hagi "especulat urbanísticament" a l'avinguda Sant Jordi que es va construir originàriament com a variant.
A banda, el representant va preguntar al ple si s'havia explicat els detalls del projecte a tots els grups polítics del consistori i "qui en surt beneficiat" de l'obra. "La variant tindrà un impacte irreversible i no tothom en sortirà beneficiat per igual. Els camps de la Vall d'en Bas es veuran afectats i, en canvi, a les Preses es beneficiaran a curt termini amb ampliacions urbanístiques, possiblement no del tot justificades", va reblar el representant entre aplaudiments.
A la moció hi van assistir membres de l'entitat, però també veïns de l'Avinguda Sant Jordi que, des de fa anys, reclamen la construcció de la variant.