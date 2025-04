Olot recupera els exàmens teòrics de conduir i inaugura una nova seu a la ciutat

Olot torna a ser seu d’exàmens teòrics de conduir després de cinc anys. La pandèmia va obligar a traslladar les proves a Girona i desplaçar-se a la capital de la demarcació. Ara, després de temps reivindicant la necessitat per part de les autoescoles, Olot ja torna a oferir el servei i ho fa en una nova seu. Això evitarà que 2.300 garrotxins a l’any hagin de desplaçar-se a una altra comarca per examinar-se.

La nova aula d’exàmens que s’ha inaugurat aquest divendres està ubicada al passeig de Barcelona, concretament al primer pis de l’edifici d’oficines que hi ha entre el passeig olotí i la plaça Catalunya. Té una capacitat per a 25 alumnes i s’hi faran exàmens una mitjana de tres vegades al mes.

L'edifici on s'ubica la nova seu - Pau Masó

“Penso que està molt millor fer-ho a Olot, ja que està molt més a prop de casa i no ens hem de desplaçar a Girona, on ja m’hi vaig treure el carnet de moto i va ser un merder anar i tornar amb bus. Tenir el carnet de cotxe a Olot és imprescindible, les comunicacions amb bus no estan gaire bé”, diu la Martina, una de les alumnes que ha fet l’examen aquest matí. “Ja era hora que ho posessin a Olot. Vaig anar un cop a Girona i era molt feixuc. Olot està mal comunicat. Tenir el carnet és fonamental per moure’t”, afegeix una altra alumna, la Mar.

Fins al 2020, els exàmens teòrics es feien a Begudà, on se seguiran fent les pràctiques. Fa més de dues dècades, però, que Olot no tenia una seu a la mateixa ciutat. L’última va ser a les Tries, però també obligava a agafar el cotxe per desplaçar-s’hi. Amb la nova aula situada al passeig de Barcelona, s’hi podrà arribar a peu.

“És un moment que esperàvem. Podem dir, ja en ferm, que tornem a tenir exàmens teòrics a la nostra ciutat. És un element que fa capitalitat i ciutat i, a més, és molt demanat per la ciutadania des de fa molt de temps”, assegura l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós.

Imatge d'unitat entre les diferents institucions i administracions que han impulsat la nova seu d'exàmens - Pau Masó

El finançament de la nova seu va a càrrec de les mateixes autoescoles d’Olot. El Servei Català de Trànsit hi instal·la els ordinadors, però el lloguer del local i altres despeses les assumeixen les autoescoles, les quals feia anys que reclamaven recuperar el servei a la capital de la Garrotxa: “La nova seu és una mostra de què quan col·laborem junts, al final s’obtenen bons resultats. Hem de deixar d’estar en guerra. Ni les autoescoles volem estar enfadades amb la DGT, ni al revés. És una invitació a continuar treballant junts”, ha dit la presidenta de l’Associació d’Autoescoles de les comarques de Girona, Xenia Ijsselstein. Des del sector, però, segueixen reclamant més examinadors per reduir les llistes d’espera que encara hi ha per la falta de personal per part de la DGT. Es calcula que un alumne pot haver d'esperar fins a cinc mesos per examinar-se.