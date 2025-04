Olot repinta tots els passos de vianants de la ciutat

L’Ajuntament d’Olot ha iniciat fa pocs dies el repintat de tots els passos de vianants de la ciutat. Des d’aquest mes d’abril, la brigada municipal ha començat els treballs per pintar els 1.363 passos de vianants que hi ha a la capital garrotxina. S’ha començat per la zona de les Vivendes Garrotxa i les Planotes i l’acció s’escamparà per tota la capital garrotxina.

L’actuació municipal arriba després d’un any 2024 fatídic pel que fa als atropellaments, ja que es van quadruplicar. El 2023 es van registrar 7 atropellaments amb vianants ferits i el 2024 van ser 27.

El consistori ha decidit repintar els passos de vianants l’objectiu de reduir la sinistralitat viària, la qual també va pujar l’últim any. Fins al novembre de 2024 hi va haver 253 accidents, 94 dels quals amb ferits; durant el mateix període de 2023 la xifra va ser un 22% més baixa, només 77 accidents amb ferits.

A més del repintat dels passos de vianants, la Policia Local d’Olot també ha reforçat i augmentat els controls viaris a les vies amb més densitat i accidentalitat, les quals són: carretera de les Tries, carretera de la Canya, passeig de Barcelona, avinguda Santa Coloma, carretera de Riudaura, Plaça Clarà i avinguda Francesc Macià.