​S'entrebanca al Firalet d'Olot i reclama una indemnització a l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olot ha resolt recentment un cas que es remunta fa gairebé un any sobre una caiguda que va patir una senyora al passeig Bisbe Guillament, més conegut com el Firalet. Després de diferents informes i tràmits, el consistori ha acabat donant resposta a una reclamació patrimonial que està precedida per la polèmica que hi va haver amb les rajoles i el paviment que es va instal·lar al passeig olotí en la seva reforma el 2010 i que va costar 2,3 milions d'euros.

Els fets es remunten al 13 d'abril de 2023 a les deu del matí. La senyora passejava pel Firalet a l'alçada de l'Ajuntament d'Olot quan es va entrebancar amb una "llamborda sobresortida", segons s'apunta a l'informe municipal, al qual ha tingut accés NacióGarrotxa. A causa de la caiguda, la senyora va anar a Urgències de l'Hospital d'Olot, però ho va fer al cap de quatre dies, un fet del qual també es deixa constància. A més, va necessitar diverses sessions de fisioteràpia per recuperar-se de les conseqüències de la caiguda. Precisament, la demandant reclama 600 euros d'indemnització, els quals corresponen a la factura emesa pel fisioterapeuta que va atendre la senyora.

Segons defensa l'Ajuntament, el fet que la Policia Municipal no intervingués i no tingués coneixement de la caiguda, fa que "no permeti acreditar la veracitat dels fets". "No hi ha prova objectiva i certa que atribueixi la caiguda al mal estat de la via pública i no a una distracció de la persona accidentada; sobretot si es té en compte que l'accident es va produir en plena llum del dia (a les 10.00 hores) en una via pública de fàcil transitar pels vianants, com és el passeig Bisbe Guillamet", s'especifica a l'informe.

En aquesta línia, el consistori també argumenta que la senyora va tardar quatre dies a anar al servei d'urgències de l'Hospital d'Olot i especifica que les fotografies aportades no són concloents: "La fotografia aportada per la part reclamant és una fotografia de detall d'una llamborda que no permet veure quin és l'estat general del passeig Bisbe Guillamet i que es limita a mostrar un petit desnivell de pocs centímetres que, en cap cas, és una irregularitat que tingui l'entitat suficient per a constituir un risc per a les persones quan caminen pel passeig. D'aquí que pugui afirmar-se que el passeig Bisbe Guillamet és fàcilment transitable amb un nivell d'atenció mínim segons els cànons socials imperants; sobretot a plena llum del dia".

En la seva argumentació, l'Ajuntament també defensa que el Firalet compleix les normatives corresponents. Des de la seva inauguració, la zona ha rebut diferents crítiques per la irregularitat que presenta el paviment de llambordes que es va instal·lar. "El terra del passeig Bisbe Guillamet és uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació raonable, que s'adequa als estàndards exigibles a una administració pública".

Per tot plegat, el consistori ha decidit no acceptar la demanda i denegar la reclamació presentada per l'afectada.