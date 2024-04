Els Amics de les Arts presenten 'Les paraules que triem no dir' al festival Strenes de Girona

Els Amics de les Arts han presentat el nou disc 'Les paraules que triem no dir' aquest divendres al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Strenes. El grup ha emocionat a tots els espectadors amb l'estrena del seu setè treball d'estudi. El disc compta amb set temes originals, després que l'any passat ja publiquessin una primera part amb 'Allà on volia' (amb vuit cançons més).

La banda gironina ha fet un doble concert amb un primer passi a les vuit del vespre i un segon a dos quarts d'onze de la nit per mostrar al públic com sonen els temes en directe de l'àlbum que van publicar ara fa un mes. Un dels membres de la banda, Ferran Piqué, recorda que aquest disc incorpora cançons més "introvertides" i es contraposa amb les d''Allà on volia'. "És com mirar-te al mirall", afegia el baixista del grup. Malgrat tot, Piqué creu que els temes dels dos àlbums parlen "pràcticament del mateix" i que són temes "molt reflexius" sobre el moment de la vida que tenen els tres integrants del grup.



Aquest ha estat el primer concert de la nova gira, on la banda confirma el seu gir cap a sonoritats i ritmes amb reminiscències dels vuitanta. A les vuit en punt, Dani Alegret, Ferran Piqué i Joan Enric Barceló han sortit a l'escenari del Teatre Municipal de Girona i s'ha estrenat amb el tema 'La nit sembla que serà nostre', un dels singles més dinàmics de l'àlbum que van treure l'any passat.

Temes històrics

Al llarg del repertori, el trio ha aprofitat per recuperar alguns dels temes més coneguts que han marcat els pràcticament vint anys de carrera que porten. El públic ha gaudit amb 'Ja no ens passa', '4-3-3' o 'Louisiana i els camps de cotó', tres dels himnes que té el grup. En aquesta última, han demanat la col·laboració del públic com ja és habitual en aquest tema. De fet, ha estat un dels moments més tendres de l'actuació i que ha aconseguit més mòbils gravant el moment.

Amb 'Mercè Rodoreda', un dels singles de l'anterior disc, la gent ha respost cantant-la des del primer moment, igual que 'Les paraules que triem no dir', el tema que dona nom al nou àlbum. El públic l'ha seguit des del principi i més d'un s'ha aixecat per ballar-la.

'El seu gran hit' s'ha convertit en, precisament això: un dels temes estrella de la banda que ha encomanat a tots els espectadors deixant les butaques buides. El grup ha aprofitat aquesta energia per interpretar la primera bachata que van publicar al setembre, 'Tothom es separa'.

El trio, però, es guardava un roc a la faixa amb 'Jean-Luc', que ha sonat als bisos i el concert ha acabat amb 'Sort que sou aquí' una hora i mitja després de començar. Joan Enric Barceló ha assegurat que la tria del repertori és cada gira "més difícil" perquè cal compaginar alguns dels temes més coneguts amb d'altres de nous.



El concert de les vuit ha estat el primer de la nit, però poc després, el grup s'hi ha tornat a posar en un segon bolo a dos quarts d'onze de la nit. Entre els dos concerts, el grup ha exhaurit pràcticament les localitats. Mateix escenari, mateix repertori, però el públic del Teatre Municipal de Girona totalment renovat i llest per veure i escoltar els temes de 'Les paraules que triem no dir' en directe. Entre els dos passis, pràcticament 1.200 persones han vist la banda.

Gossos enceten gira de comiat

Gossos ha tornat als escenaris després de prop de sis anys de silenci per homenatjar el seu públic més fidel. El quartet manresà format per Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz, Roger Farré i Oriol Farré ha iniciat a l'Strenes de Girona la gira de deu concerts que posarà punt final als seus trenta anys de carrera. La primera actuació del tour 'A reviure' a l'Auditori de la ciutat ha fet ressonar èxits que van catapultar la banda fins a les llistes dels temes més reproduïts a la Catalunya de fa tres dècades.



A les nou del vespre, la banda Gossos ha omplert l'auditori de Girona amb el primer dels deu concerts que faran dins de la gira 'A Reviure', que suposarà el comiat dels manresans amb una trajectòria musical de trenta anys.



Davant d'un públic eclèctic i de totes les edats, el concert ha començat amb 'Oxigen', cançó que dona nom al disc que van publicar el 2007. La banda ha viatjat llavors fins als orígens, amb un dels èxits del primer disc, 'Voldràs tornar amb mi', seguits d'altres posteriors com 'Follet', 'Pensa en els dies', 'Tot és fosc', 'Mira'm bé', 'Més lluny' o 'Res tornarà', que han tocat per primer cop en directe a la seva història. Per satisfer el públic més jove, que va començar a seguir la banda quan els membres ja superaven la trentena, Gossos ha abordat 'hits' recents del disc 'Zenit', com la cançó homònima que dona nom al disc, i 'Pluja d'estrelles'.



Amb 'L'illa' i 'Flors i violes'Gossos ha conduït el concert -de prop de dues hores i mitja- fins als compassos finals. 'Condemnats', 'Corren', 'Rere teu' i 'Marbre' ha posat el punt final a la primera de les deu actuacions programades davant d'un públic que els ha acomiadat dempeus.