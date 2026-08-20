La producció vitivinícola revifa gràcies a les pluges d'hivern: «Aquest any som optimistes»

La Denominació d'Origen (DO) Empordà preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat i tornar a una producció "habitual" de 60.000 hectolitres. Això ha estat possible, tal com expliquen, gràcies a les pluges d'hivern que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir "en bon estat" els ceps: "Les pluges han "fet aguantar bé" les collites, explica el responsable tècnic de la DO Empordà, Pau Albó.
Ara bé, malgrat l'estabilitat que han provocat les precipitacions d'enguany, Albó assenyala que caldria que tornés a ploure per poder assegurar la recollida de les varietats més tardanes de raïm. "Ara mateix portem tres mesos sense ploure i la planta pateix. Si pogués demanar un desig seria una mica d'aigua per poder collir les varietats que van a finals de setembre", remarca.
El gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es veremarà durant les pròximes setmanes i es preveu que la campanya s'acabi a finals del mes vinent o començaments d'octubre. L'avançament de la campanya comença a ser un fet habitual per les calorades, però també pel canvi d'hàbits de consum.
Una qualitat "excel·lent i innegociable"
Des de la DO Empordà, però, destaquen que la qualitat continua sent "excel·lent i innegociable". Per tant, les fortes calorades que hi ha hagut els darrers mesos d'estiu, no han afectat la qualitat del raïm, sinó que només a la collita.
Albó, a més, explica que a la planta "li ha passat com a nosaltres, que a 40 graus no tens ganes de fer res". "Al cep no li surt a compte treballar i es para. Això fa baixar l'acidesa, però ha permès mantenir el grau", reflexiona.
També, des de la DO destaquen que el senglar i el cabirol malmeten el raïm, especialment en les parcel·les més aïllades i en aquelles que estan tocant a zones boscoses, malgrat que moltes d'elles estan tancades i electrificades.