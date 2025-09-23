Girona controlarà més el padró municipal per actuar contra «màfies i fraus»

L'Ajuntament de Girona incrementarà el control sobre el padró amb l'objectiu d'actuar contra "els fraus i les màfies". Aquest és un aspecte que, actualment, es porta des de la regidoria d'Atenció a la Ciutadania -que està en mans de Guanyem- i que ara passarà a dependre directament de Secretaria. La vicealcaldessa de la ciutat, Gemma Geis (Junts), ha explicat que espera que el canvi es faci efectiu "en els pròxims dies" a través d'un decret, i que aquest "control directe" des de secretaria facilitarà que les il·legalitats arribin a fiscalia.
La vicealcaldessa ha comparegut aquest dimarts al matí tot just davant l'edifici ocupat del carrer Tomàs Mieres, que ha sigut un focus de conflicte durant els últims mesos i que està pendent de desallotjar-se. De fet, aquest és un dels punts on, a causa de les baralles i els delictes que es registraven, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra han incrementat la seva presència.
Geis afirma que Girona "no pot ser un refugi de multireincidents" i que "cap veí ha de tenir por de viure-ho al costat de casa". Tenint en compte que "els drets i deures estan molt lluny dels fraus i les màfies", des de Junts han anunciat la voluntat d'implementar tres mesures en matèria de seguretat. Aquestes fan referència als pressupostos, al control del padró i a l'accés de la Policia Municipal a les bases de multireincidents.
En aquesta línia, la vicealcaldessa també ha anunciat que el partit municipal condicionarà el seu suport als pressupostos municipals del 2026 a què hi hagi "un increment" en les partides destinades a seguretat. Concretament, Geis ha fet referència a incorporar més tecnologia a la comissaria de Bacià i a augmentar la plantilla de la Policia Municipal. Quant a aquestes negociacions amb el govern a tres (Guanyem, Junts i ERC), ha assegurat que aquesta "és una mesura d'exigència". "Precisament com que formem part del govern, la ciutadania té tot el dret a conèixer quin és el posicionament de Junts", ha afegit.
El padró, des de Secretaria
En paral·lel, i a instància seva, la vicealcaldessa també ha anunciat que el padró passarà a dependre directament des de Secretaria -com ja passava fins al 2023. La finalitat és que, quan es detecti "qualsevol abús", aquest "control directe" permetrà accelerar que el cas es pugui enviar a fiscalia. Des del 2023 fins ara, el padró el gestionava la regidoria d'Atenció a la Ciutadania, que porta Queralt Vila (Guanyem). Aquest canvi s'hauria de fer efectiu "en els pròxims dies" -a través d'un decret d'alcaldia. D'aquesta manera, el personal de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania tindrà "sempre el canal obert" amb el secretari del consistori quan detectin sospites d'irregularitats.
"El secretari és qui coneix la legislació i, per tant, donarà més seguretat a l'hora de garantir el dret a l'empadronament", ha afirmat. "Però davant de determinades praxis com abusos o màfies, també es podrà actuar molt més ràpidament", ha afegit la vicealcaldessa.
Dades dels multireincidents
Per últim, la vicealcaldessa de Girona també ha anunciat que Junts ha tancat "un acord polític" al Congrés perquè la Policia Municipal pugui tenir accés a la base de dades dels multireincidents. El Ministeri de Justícia va obrir-la a les policies d'aquelles ciutats més grans -de més de 150.000 habitants- i Girona n'havia quedat fora. Geis ha explicat que ha sigut gràcies a la "pressió" que van acordar amb l'exalcaldessa i actual diputada al Congrés Marta Madrenas, que la Policia Municipal també podrà accedir al llistat. Ara, només queda que des del consistori es faci la "tramitació" corresponent perquè sigui un fet.