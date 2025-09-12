Jaume Veray deixa la presidència del PP de Girona

El diputat del PP al Parlament i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Girona, Jaume Veray, ha anunciat aquest divendres que deixa el seu càrrec com a president provincial del partit popular a Girona, però continuarà sent diputat a la cambra i regidor.
Segons ha informat el PP català en un comunicat, deixa els càrrecs orgànics del partit per centrar-se "exclusivament en la seva activitat parlamentària i municipal" i en el procés de recuperació mèdica d'una recent intervenció quirúrgica.
Ha considerat que és el moment de passar el testimoni a "noves veus, preferentment joves" perquè liderin el futur del partit de cara a les eleccions municipals del 2027. "Es tracta d'una tasca que requereix temps i dedicació plena; per això entenc aquesta decisió com un acte de responsabilitat", ha afegit.
Veray era president provincial del partit a Girona des del maig del 2021, després de guanyar el pols intern a Maria Àngels Olmedo. Es va presentar com a cap de cartell del PP a la demarcació de Girona pel 12-M, les eleccions al Parlament català, amb la convicció que recuperaria l’escó pels populars a Girona, fet que va aconseguir.
Ara deixa la presidència del partit i, encara, no s'ha anunciat qui assumirà el seu càrrec a partir d'ara.