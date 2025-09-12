Així funciona la iniciativa contra ​​el malbaratament alimentari en congressos de Lloret de Mar

La llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari aprovada enguany obliga els agents de tota la cadena a comptar amb plans per anticipar el descart d’aliments i prioritzar la redistribució a l’eliminació. La norma recull un seguit de mesures que tenen l’objectiu de reduir a la meitat el malbaratament de menjar el 2030. En aquest sentit, Lloret de Mar ha engegat una prova pilot per al turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions.
“Cada vegada la gent és més conscient de la necessitat de fer turisme de manera sostenible. Per a nosaltres és una tendència obligada perquè “El client ja no t'ho demana, sinó que t’ho exigeix”, explica Francesc Melero, director general de l’Evenia Olympic Resort, un dels hotels que han participat en la prova. Melero ha afirmat que “Participar en aquest projecte és una inversió de futur” perquè “estar al capdavant d’aquests canvis és també una manera de promocionar-se”.
La iniciativa neix de l’empresa Marmirada, que va oferir-se per tirar endavant aquesta prova pilot de la mà de l’empresa Effiwaste. El COO d’Effiwaste, Jordi Massons, explica quin és el procediment. “Hem adaptat el nostre programari als esdeveniments que se celebren als hotels. Tenim una bàscula, els cambrers pesen els aliments que han sobrat de cada àpat i es fa un registre de quantitat de menjar llançat segons el tipus de plat”.
Aquest tipus d’esdeveniments d’empresa disposen de molts àpats i pauses per menjar. Això obliga als hotels que els acullen a generar molts plats que en nombroses ocasions van a parar a la brossa perquè, tal com precisa Massons, “La llei sanitària diu que els aliments que han estat exposats, malgrat que no s’hagin consumit”. I afegeix que, "la jerarquia és primer a les persones, després als animals i, en darrer lloc, el compostatge, però amb l’exposició dels plats se salten els dos primers nivells”.
La prova finalitzarà amb una anàlisi del menjar que es llança en els càterings de cinc esdeveniments –aquest és el tercer i n’hi ha previstos dos més– i en la consegüent elaboració d’un manual de bones pràctiques. Algunes de les propostes de millora que ha avançat Massons i que van més enllà de conèixer els gustos dels clients són treure més a poc a poc els plats per tal que persones i animals, seguint la jerarquia esmentada, puguin beneficiar-se’n.