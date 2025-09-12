La Fira Tàrrega del divendres: llibres que alimenten màquines, taulons gegants i auriculars màgics

Divendres ha estat marcat per un ampli ventall de propostes matinals a Fira Tàrrega 2025, que han fet vibrar els espais escènics de la capital de l’Urgell amb un públic majoritàriament familiar. La coincidència amb el pont de l’11 de setembre i el festiu local han multiplicat l’afluència, tant de visitants de fora com de targarins.
A les piscines municipals, la companyia basca Markeleñe ha captivat els més petits amb Artiluso, una màquina fantàstica que s’alimenta de llibres, acompanyada per una velleta entranyable que cuida la seva biblioteca.
A Sant Eloi, en un dels escenaris més singulars i allunyats del centre, Eléctrico 28 ha estrenat The Place, una experiència immersiva en què els espectadors han de seguir tota la funció amb uns auriculars, tot caminant i interactuant lliurement amb les actrius i l’espai. Mentrestant, al parc del Reguer, els francesos Cirque Inextremiste han fet esclatar rialles amb Damoclès, una proposta participativa on el públic ha estat imprescindible per aixecar sorprenents construccions amb enormes taulons de fusta.
La Fira ha convertit així el matí en una festa d’imaginació compartida, on grans i petits han esdevingut protagonistes.