A cops de pala i de destral: una baralla per un accident de trànsit a Lloret de Mar acaba amb un ferit

Una baralla a cops de pala i de destral després d'un accident entre dos cotxes al passeig marítim de Lloret de Mar (la Selva) dissabte passat ha acabat amb un ferit al cap, una detinguda i dues persones més buscades pels Mossos d'Esquadra. Arran del sinistre, els cinc ocupants d'un vehicle van començar a discutir-se amb els tres de l'altre, que van treure una destral i dues pales i van agredir un home al cap.

Concretament, els fets van succeir el 17 de maig, pels volts de dos quarts de vuit del vespre al passeig marítim, just a tocar de l'Ajuntament. Segons ha avançat Lloret Gaceta i ha confirmat l'ACN, dos vehicles van topar per causes que es desconeixen i tot plegat va derivar en una baralla. Alguns testimonis van alertar els serveis d'emergència i la Policia Local va desplaçar-se ràpidament al lloc dels fets.

Quan els equips d'emergència van arribar, es van trobar amb un home ferit al cap i alguns dels participants en la baralla. Poca estona més tard, els Mossos van poder detenir una dona de 49 anys, que seria una de les responsables de l'agressió i s'ha obert una investigació per intentar trobar els dos ocupants que l'acompanyaven i que van fugir del lloc dels fets. En aquest sentit, no es descarten més detencions els pròxims dies.