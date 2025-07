Instal·len sirenes al voltant del pantà de Susqueda per alertar en cas de ruptura de les preses

Endesa ha instal·lat una xarxa de sirenes a les poblacions dels voltants del pantà de Susqueda. Se n'han implementat catorze, de les disset que hi haurà. Tal com marca la normativa, aquests sistemes acústics s'han d'instal·lar obligatòriament a les zones que quedarien inundades durant la primera mitja hora en cas de trencament o mal funcionament de la presa. L'objectiu és alertar tota la població de manera ràpida i eficient, per millorar la capacitat de resposta.

El tècnic d'obra civil d'Endesa, Carles Quintillà, ha destacat que l'alerta acústica facilitarà que es pugui alertar tots els veïns de "manera eficient i ràpida". Ara el pròxim pas serà realitzar una campanya per informar la població i els ajuntaments potencialment afectats en cas d'una situació de risc. La mesura forma part del Pla d'Emergència de les Preses (PEP) de Susqueda i el Pasteral I, que s'acabarà d'implementar aquest any.

El Pla d'Emergència de les Preses de Susqueda i el Pasteral I estableix que s'han de col·locar disset sirenes en els set municipis més propers al pantà. En concret, s'instal·laran a cinc a Amer (Selva), dos a Anglès (Selva), tres a Bescanó (Gironès), dos a la Cellera de Ter (Selva), tres a Osor (Selva), un a Sant Julià de Llor i Bonmatí (Selva) i un a Susqueda (Selva). Fins ara ja n'hi ha implantades catorze, i només falta col·locar tres dispositius més, un a Bonmatí i dos a Amer.

Tots els veïns sentiran l'alerta

El tècnic d'obra civil d'Endesa, Carles Quintillà, ha assenyalat que les sirenes tenen un volum de "75 decibels a la zona urbana, i 65 en les zones més rústiques" i que "estan ubicades estratègicament perquè el so arribi a totes les zones més properes" als pantans. A més, els dispositius estan equipats amb unes plaques solars perquè tinguin autonomia i "puguin aguantar llargs períodes de temps".

Quintillà ha recalcat que el pla d'emergències també preveu realitzar una campanya per informar la població i els ajuntaments afectats en cas d'una emergència. La previsió de la companyia elèctrica és finalitzar la implementació del PEP el 2025. A més, estarà integrat al pla de protecció civil per emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat).

El Comitè d'Implantació del PEP es va constituir el maig del 2024 i està integrat per membres de Protecció Civil de la Generalitat i de l'Estat -a través de la subdelegació del Govern espanyol a Girona-, de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la companyia elèctrica.