Es pot evitar una nova apagada? Aquestes són les mesures del nou decret del sistema elèctric

L'apagada elèctrica ha accelerat diverses mesures en favor de la transició energètica que feia temps que estaven encallades. Poc després que la Generalitat aprovés un decret llei que regulava per primera vegada les bateries i declarés els projectes renovables com d'interès públic superior, el govern espanyol ha tirat endavant un paquet de mesures que, per una banda, pretén evitar el risc de noves apagades, però per l'altra faciliten l'autoconsum compartit, els cotxes elèctrics i les bombes de calor, entre altres mesures. Els experts consultats per Nació, malgrat celebrar algunes de les mesures consideren que en alguns àmbits s'ha quedat curt i en altres parlen directament d'“oportunitat perduda”.

Un decret que va més enllà de l'apagada elèctrica

El govern espanyol va aprovar el dia de Sant Joan el reial decret 7/2025. A diferència del text aprovat per la Generalitat -de només tres articles-, la normativa estatal en conté 38 i toca molts aspectes diferents del sistema elèctric. En aquest sentit, malgrat que l'enfocament i el títol -“mesures urgents per al reforçament del sistema elèctric”- són una resposta a l'apagada, el decret va molt més enllà i, per exemple, s'aconsegueix d'una vegada augmentar el radi de l'autoconsum solar compartit, de dos a cinc quilòmetres.

“És una barreja perquè inclou qüestions pendents de feia molt temps, però també queda curt en altres temes”, assenyala Enric Pardo, portaveu de Renovem-nos. “És una oportunitat perduda perquè no hi ha mesures que modifiquin un sistema que cada vegada té més hores a preu zero”, lamenta Pere Guerra, vicepresident de la comissió d'Energia de Pimec.

El reial decret té tres blocs diferenciats. El primer -estrictament vinculat a l'apagada i al recent informe que n'analitza les causes- inclou elements per reforçar la supervisió i el compliment dels diversos agents implicats, el segon una aposta per accelerar la transició energètica amb l'aposta per l'emmagatzematge com a element clau per tenir una xarxa més flexible i robusta, mentre que el tercer inclou mesures per fomentar l'electrificació.

Posar les bases cap a un sistema 100% renovable

Aquest decret evita el risc de noves apagades? “Posa les bases per visualitzar un sistema elèctric 100 renovable”, apunta Pardo, però al mateix temps adverteix que de les mesures normatives a la realitat sempre hi ha molta distància. “Depèn de com actuï el mercat. Si aposta per les bateries, sí. Però l'estat espanyol té un històric d'inseguretat jurídica que dificulta molt les inversions”, lamenta Guerra.

A continuació, 10 de les principals mesures incloses en el reial decret 7/2025 de reforç al sistema elèctric.