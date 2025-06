No, les renovables no van apagar la península Ibèrica

Un mes i mig després de la gran apagada, ja tenim finalment una primera fotografia precisa sobre què va passar el 28 d'abril. L'informe presentat aquesta setmana pel govern espanyol mostra que la realitat és més complexa de la que alguns interessats van intentar transmetre les setmanes posteriors amb l'objectiu de fer descarrilar l'inevitable procés de transició energètica.

Com la majoria d'experts ja havien assenyalat, una apagada d'aquesta magnitud només es podia explicar per una combinació de múltiples causes. Mitjans com eldiario.es han assenyalat -tal com ja s'havia apuntat anteriorment- que l'accelerador de la crisi va ser la desconnexió d'una megacentral solar propietat d'Iberdrola anomenada Núñez de Balboa. Amb una potència de 500 MW, equival a la meitat d'un reactor nuclear.

Ara bé, de manera molt habitual hi ha centrals de generació que es desconnecten de la xarxa. L'any 2024, per exemple, fins a nou vegades es van produir aturades no programades de reactors nuclears. En aquesta ocasió, tanmateix, tot apunta que Red Eléctrica va fallar tant en la planificació com en la gestió del sistema. El dia anterior va programar l'activitat de 10 centrals síncrones -algunes de les quals propietat d'Iberdrola, precisament- amb capacitat de regular la tensió, però almenys una va comunicar la seva indisponibilitat i no es va activar cap alternativa. A més, segons l'informe, diverses d'aquestes centrals no van desenvolupar la funció de regular la tensió -malgrat ser retribuïda- i, almenys en un cas, va fer el contrari de l'exigit.

L'informe acusa, per tant, tant REE com les elèctriques propietàries de les grans centrals nuclears i de gas. Tot apunta que acabarà als tribunals amb un procés complex, llarg i costosíssim per veure qui acaba assumint les possibles indemnitzacions per les pèrdues derivades de l'apagada. El que comença a quedar clar és que el factor clau no va ser un excés de generació renovable, sinó la incompareixença de les fonts convencionals.

Acabi com acabi aquesta qüestió, cal no oblidar que queden molts deures per avançar cap a un sistema que només sigui 100% renovable sinó flexible i robust. Aquest dijous, per exemple, es va desencallar finalment la normativa que permet a la fotovoltaica controlar la tensió a la xarxa. A més, fa setmanes que tothom sent a parlar de les bateries -siguin hibridades o no- i les centrals hidràuliques reversibles. Ara cal assumir que aquests projectes es tramitin de manera ràpida i, més enllà de propostes legislatives una mica estrambòtiques, permetin deixar enrere el vell model fòssil i nuclear.

El juny més càlid de les nostres vides?

Sí, fa setmanes que fa calor i no és normal. La primera quinzena de juny només es va veure superada pel 2002 i, si continua l'actual tendència, el Meteocat no descarta que el mes acabi com el més càlid d'ençà que hi ha registres.

