Tanquem la setmana de la proposta de l'ampliació de l'aeroport. El Govern, com ja va passar el 2021, ha aconseguit centrar tot el debat amb la Ricarda (i el Remolar). Amb Jordi Sargatal com a gran valedor, l'executiu assegura haver minimitzat l'impacte a les zones humides del delta del Llobregat i maximitzat les compensacions. “La inversió que es farà no s'havia fet mai en cap parc natural català ni de bon tros”, m'explica el secretari de Transició Ecològica en aquesta entrevista.

El pla -que “inevitablement” ha d'incloure la compra de la finca dels Reguerons, propietat del Barça- ja té alguns matisos. El mateix Sargatal ha reconegut que potser no s'arriba a les 270 hectàrees anunciades si això suposa afectar terreny agrícola productiu. Tanmateix, l'element que sembla clau a curt termini és si la Generalitat i Aena aconsegueixen tancar l'expedient obert per l'incompliment d'unes compensacions força similars a les actuals i que -la història és cíclica- havia proposat el mateix Sargatal.

El Govern preveu que pràcticament sigui un tràmit solucionar-ho. La visió és radicalment diferent per part de Depana, l'organització que va portar el cas a Europa. “No van ben encaminats per tancar l'expedient”, m'assegura l'advocat Lluís Toldrà. De fet, va més enllà i no descarta que el cas acabi al Tribunal de Luxemburg.

Si se supera aquesta carpeta, el següent gran obstacle que tindrà el projecte és l'afectació a la Xarxa Natura 2000. Per modificar els límits de territori protegit, hauran de tornar a la Comissió Europea per apel·lar “a l'interès públic de primer ordre”. Es tracta d'un tràmit que no arribarà abans del 2028 i que l'executiu de Salvador Illa vol fer ja amb les 270 hectàrees de terreny comprades per Aena.

Més enllà del relat, també té lògica que la Ricarda se situï al centre de l'equació, ja que es configura com el principal camp de batalla legal. Tanmateix, com a debat polític i social -a banda de la governança i el model econòmic- les emissions haurien de ser l'element fonamental. “És cert que se n'ha parlat poc i que, si hi ha més activitat, augmentaran”, em reconeixia Jordi Sargatal a l'entrevista.

Ara bé, quant augmentaran? De moment, continuem sense poder accedir a cap dada actual que ho calculi -l'estudi de Barcelona Regional del 2021 parlava d'un 32% més-. De fet, en les trobades de premsa s'ha arribat a afirmar -sense concrecions numèriques- que l'ampliació no acabarà suposant un increment d'emissions sinó, fins i tot, una disminució gràcies a l'ús de combustibles alternatius.

En un moment en què el Govern es disposa a aprovar els primers pressupostos de carboni -el comitè d'experts en proposa una reducció de quasi el 70% en només una dècada- és clau que grans projectes com l'aeroport incorporin de manera clara i entenedora l'impacte en emissions i les alternatives per mitigar-les o compensar-les. Només d'aquesta manera, el país pot tenir un debat informat i valorar, aleshores sí, la conveniència de l'ampliació.

