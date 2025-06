Els embassaments ja reculen després d'haver guanyat 50 punts

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat estan per sobre del 83%, un llindar que no s'assolia des del juliol del 2021. Tanmateix, aquests dies s'està produint un fet inevitable: les reserves dels pantans que abasteixen la regió metropolitana de Barcelona han començat a disminuir lleugerament coincidint amb les primeres calorades de l'estiu.

Els embassaments ja han fet el pic

L'increment de les reserves dels embassaments d'aquesta primavera ha estat espectacular. El 7 de març, just abans de la tempesta Jana, el sistema Ter-Llobregat fregava el 33%. Després de setmanes d'augment sostingut, a inicis de juny van arribar al 83%, o, cosa que és el mateix, 50 punts més.

El pic de reserves, segons les dades de l'ACA, es va produir el 7 de juny amb 510,63 hm3. Des d'aquell dia, han començat a baixar molt lleugerament i aquest dijous se situen en 510,42.

Evidentment, la situació contrasta amb la de fa un any: als embassaments hi ha 300 hm3, equivalent al consum de més de tres anys de la ciutat de Barcelona. També se situa per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys i, fins i tot, de la dècada (452,23 hm3).

Al conjunt de les conques internes, per la seva banda, les reserves també són superiors a les habituals per l'època i se situen entorn del 81,5%.

Un comportament habitual a l'estiu

La disminució de reserves és el comportament habitual de tots els estius. A la manca d'episodis generals de pluja -els xàfecs i tempesta de tarda acostumen a ser molt localitzats-, s'hi suma la fi del desglaç, l'augment de l'evaporació a causa de les elevades temperatures així com un major consum per part de quasi tots els usos: agrícola i ramader, però també domèstic i turístic. Enguany, a més, s'hi suma que ja no hi ha cap restricció activa.

En aquest sentit, els dos darrers anys el pic de reserves es va produir a inicis de juliol, un fet vinculat a precipitacions més tardanes i també a les importants limitacions d'aigua que s'aplicaven a la pràctica totalitat de les conques internes.

Enguany, a més, l'emplenament d'alguns pantans com la Baells no només ha obligat a obrir comportes sinó també ha permès fer maniobres de cabals generadors. Tal com també es va fer a Sant Ponç, al Cardener, es tracta d'alliberar volums importants durant 24 hores per millorar l'estat ecològic del riu aigües avall. En una situació de normalitat, segons l'ACA, se n'acostumen a realitzar dues per any.