Catalunya ha registrat una de les primaveres més plujoses de les últimes dècades. Segons les dades del Meteocat, en bona part del país -especialment a la meitat nord- s'ha més que duplicat la mitjana climàtica de precipitacions, que tenen en compte el període 1991-2020.

Les comarques on ha plogut més en termes relatius han estat la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la zona de l'Alta Garrotxa, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Solsonès i el Segrià. Són zones on s'ha arribat a triplicar la quantitat de pluja habitual per l'època. Tanmateix, són moltes les comarques on les quantitats recollides han estat excepcionals.

De fet, es tracta d'una de les primaveres més plujoses de les darreres dècades en part per un març excepcionalment plujós. Segons el Meteocat, va ser el març on es van registrar més precipitacions aquest segle en el conjunt de Catalunya, per sobre del 2011 i comparable al 1974.

Per contra, aquesta primavera, en certs punts de l'Alt Empordà, Garraf i delta de l'Ebre hi ha hagut un lleuger dèficit pluviomètric, amb valors al voltant de 70% de la mitjana climàtica.

Tot plegat, ha permès deixar enrere definitivament la sequera. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat freguen el 83% -50 punts més que a inicis de març- i no hi ha cap zona de les conques internes amb restriccions.

Temperatura al voltant de la mitjana

Pel que fa a la temperatura, hi ha hagut valors al voltant de la mitjana o superior durant la primavera, especialment al litoral i prelitoral, però també en àrees de Ponent, de la Catalunya Central i del Pirineu occidental. Alguns indrets de l'interior han tingut valors d'anomalia negativa, però considerats lleus. En aquest sentit, el març ha estat fred a la major part de Catalunya, sobretot a les parts més elevades. En canvi, l'abril ha estat càlid en general i el maig ha estat lleugerament càlid.

Tot plegat, a les portes d'un estiu que, segons el mateix Meteocat, tot apunta que serà càlid -amb valors clarament per sobre de la mitjana, però sense ser extraordinari. En aquest sentit, Santi Segalà, cap de l'àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, explicava fa uns dies a Nació que podria ser similar a l'any passat i, en cap cas, tan extrem com el 2022 i el 2023. Sigui com sigui, no sembla que ens deslliurarem de les creixents plagues de mosquits, paneroles i paparres, entre altres espècies d'insectes.