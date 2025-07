Un informe alerta de la precarietat de les entitats ambientals

Un informe elaborat per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) alerta de la precarietat de les entitats ambientals, que sovint realitzen funcions substitutòries de l'administració. El treball assenyala que la forta dependència del finançament públic, els límits en la tresoreria i la falta de relleu generacional i de personal com els principals reptes del sector, que limiten la seva capacitat d'incidència i transformació. Depenen massa, a més, del voluntariat. Aquest situació precària, a més, és estructural i crònica. L'informe s'ha elaborat a partir de les dades del 2023, i complementa i dona continuïtat al que es va publicar el 2021.

Les entitats de conservació de la natura -associacions, fundacions i consorcis, entre d’altres- gestionen espais naturals, impulsen projectes de custòdia del territori, fan recerca, educació ambiental, voluntariat i defensa del medi.

Gestionen unes 40.000 hectàrees

Actualment, estan en funcionament 800 iniciatives de custòdia a Catalunya, el que representa 40.000 hectàrees. A més, més de 16.000 persones s’impliquen anualment a través del voluntariat ambiental.

Tot i això, gairebé el 40% d’aquestes entitats no compta amb cap persona assalariada. Entre les entitats que sí que compten amb personal remunerat, la mitjana salarial anual és de només 22.103 euros bruts. 3 de cada 10 entitats reconeixen que les seves treballadores fan hores extres que no es compensen ni es remuneren.

El 64% de les entitats professionalitzades declaren tenir problemes de tresoreria, en gran mesura per la forta dependència de subvencions públiques, moltes de les quals arriben tard, són puntuals o no cobreixen despeses estructurals bàsiques.

Tot i que la diversificació del finançament ha anat creixent, amb una repartició més o menys equitativa entre fons públics i privats, les entitats sense personal contractat tenen més dificultats per accedir al finançament públic.

Prop del 80% de les entitats fan ús del voluntariat com a eina clau per desenvolupar les seves activitats. Hi ha persones que hi dediquen més de 15 hores setmanals, amb un 39% d’entitats que reconeix que aquestes persones voluntàries realitzen tasques que haurien de ser assumides per personal remunerat.

Només un 11% de les persones sòcies de les entitats tenen menys de 30 anys.

Mesures per revertir la precarietat

Per revertir aquesta situació, l’informe proposa una sèrie de mesures clau, com ara incrementar el nombre d’entitats professionalitzades amb contractacions estables; reduir la dependència del finançament públic i fomentar el suport privat i l’autofinançament; impulsar campanyes de captació de persones sòcies, amb especial èmfasi en la joventut; garantir condicions laborals dignes, i apostar per polítiques públiques que reconeguin el valor estratègic del tercer sector ambiental.