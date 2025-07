La llei de seguretat climàtica de la CUP supera el primer tràmit al Parlament

La proposició de llei de mesures urgents de protecció de la seguretat climàtica presentada per la CUP ha superat el debat de totalitat i continuarà la seva tramitació al Parlament. La cambra ha rebutjat les dues esmenes a la totalitat que havien plantejat el PPC i Vox. Només hi han votat a favor aquests dos grups parlamentaris, mentre que Aliança Catalana s'hi ha abstingut.

La iniciativa pretén promoure mesures urgents per garantir que Catalunya pugui complir la seva quota de responsabilitat amb els compromisos climàtics mundials. El text inclou la revisió dels instruments de planificació i gestió de totes les administracions de Catalunya per determinar la resposta a un increment de la temperatura fins a 4 graus per a l'any 2100 (respecte el 1850).

La proposta legislativa de la CUP també preveu la creació de plans especials de protecció del litoral català i el Pirineu, l'increment i la modernització de les infraestructures ferroviàries amb l'objectiu de connectar amb ferrocarril totes les capitals de comarca i les poblacions de més de 20.000 habitants abans de 2033 i que els centres escolars es dotin amb sistemes d'electricitat 100% solar i de sistemes de calefacció provinents de l'energia solar tèrmica.

Durant la presentació de la iniciativa el diputat de la CUP Dani Cornellà ha defensat la necessitat d'aprovar aquesta llei. "El clima no negocia i el benestar i el país estan en joc", ha alertat el diputat, que ha demanat a la resta de grups parlamentaris permetre la tramitació de la llei i "fer-la créixer entre tots". "Davant el negacionisme climàtic, hem d'actuar abans que no sigui massa tard", ha avisat.