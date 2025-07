Prohibida l'escalada a dues agulles de Montserrat per protegir el falcó mostatxut

El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha activat una restricció d'accés a dues zones d'escalada emblemàtiques, arran de l'aparició de nous individus del falcó mostatxut. La limitació s'allargarà fins al 31 d'agost i vol garantir la tranquil·litat durant el període reproductiu d'aquesta espècie protegida.

Detecció de fauna en fase de cria

Els tècnics del parc han confirmat la presència d'exemplars de falcó mostatxut -espècie salvatge catalogada com a protegida- en dues de les agulles més populars del massís: la Miranda del Príncep i el Puntal de l'Albarda, a prop de Sant Jeroni.

Davant d'aquesta situació, queda prohibida l'escalada en les zones delimitades en vermell als mapes oficials des del 23 de juliol i fins al 31 d'agost.

Crida a la responsabilitat de la comunitat escaladora

Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat s'agraeix la col·laboració del col·lectiu escalador i es fa una crida al respecte per la regulació com a mesura clau per garantir la sostenibilitat i conservació de l'entorn.

Els responsables del parc subratllen que la normativa és necessària per evitar interferències durant una etapa especialment delicada per a l'espècie. Per això, demanen no accedir ni per escalar ni per transitar les vies afectades mentre duri la restricció.

Més informació

Els detalls de la regulació i les àrees restringides es poden consultar al portal oficial i als perfils de xarxes socials del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.