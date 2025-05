Agumenten a 13 anys de presó la condemna a l'acusat de violar una treballadora sexual a Palamós

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha augmentat a 13 anys de presó la condemna a l'acusat de violar una treballadora sexual a Palamós (Baix Empordà) i causar-li lesions la matinada del 21 de novembre del 2023.

L'Audiència de Girona li va imposar 6 anys però l'alt tribunal català ha estimat un recurs de la fiscalia que sol·licitava incrementar la pena al·legant que la secció quarta no va tenir en compte el grau de violència del processat.

La sentència conclou que l'acusat va actuar amb "brutalitat" i amb l'objectiu "d'humiliar" la víctima quan "li va introduir amb força la mà a la cavitat vaginal i, un cop dins, la va girar fent torsió mecànica": "La torsió no era necessària i obeïa només al desig d'humiliar". La dona va haver de rebre assistència mèdica i tractament quirúrgic per suturar les ferides.

La sentència del TSJC estima el recurs interposat per la fiscalia i resol que va ser una agressió sexual agreujada per la violència de l'acusat i perquè els seus actes van ser "particularment degradants o vexatoris".

"Ens hem de preguntar, la torsió era necessària per a l'agressió sexual? La resposta és no. Va ser especialment denigrant i humiliant per a la víctima? La resposta és sí", argumenta la sentència. El TSJC considera que la torsió que va causar una hemorràgia a la víctima "conté un plus de gravetat i de brutalitat"

Per això, eleva la pena per aquest delicte a 12 anys de presó i manté la condemna d'1 any pel delicte de lesions. A més, el processat no es podrà acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 13 anys i li imposen 5 anys de llibertat vigilada.