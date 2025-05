Condemnen un massatgista de la Bisbal d'Empordà per abusar sexualment de clientes

L'Audiència de Girona ha condemnat el massatgista de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) que acumula diverses denúncies de clientes per abusos sexuals. La condemna és de 2 anys i 6 mesos menys un dia de presó pel primer cas que ha arribat a judici. A més, li prohibeix acostar-se a menys de 400 metres i comunicar-se amb la víctima durant 4 anys i mig i li imposa 1 any de llibertat vigilada.

La sentència conclou que el 7 de juny del 2022, amb l'excusa del massatge, va fer tocaments als genitals a una clienta menor d'edat. Després, es va despullar i va obligar la víctima a tocar-li el penis. El tribunal el condemna per un delicte d'agressió sexual amb l'atenuant de reparació del dany, perquè va consignar 9.500 euros per a la indemnització. La sentència remarca que hi ha una prova de "gran rellevància", que és que la víctima sabia que l'acusat tenia una cicatriu a la zona genital.

La sentència remarca que, com a resultat de l'agressió, la víctima seqüeles per estrès posttraumàtic i que l'atac va afectar el seu estat d'ànim amb episodis de tristesa, energia baixa per entomar les activitats quotidianes, por, nerviosisme i símptomes intrusius o conductes evasives amb la família.

Arran de l'aparició als mitjans de comunicació d'aquest primer cas, més clientes van acabar denunciant el quiromassatgista per presumptes abusos. De fet, l'acusació particular va sol·licitar que s'acumulessin totes les denúncies per jutjar-les alhora, però la secció tercera de l'Audiència de Girona ho va rebutjar. Al principi del judici, les acusacions van assenyalar que els jutjats de la Bisbal d'Empordà estan instruint altres causes contra l'acusat que podrien arribar a judici. Va arribar a acumular cinc denúncies, algunes prescrites.