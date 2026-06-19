El menor desaparegut a Roses hauria discutit amb els companys abans de sortir d'excursió amb moto d'aigua

Ja han passat nou dies des que l'Àdam, un jove de 16 anys, va desaparèixer mentre feia una excursió guiada amb moto d'aigua a Roses. Tot i que la Guàrdia Civil manté la recerca per terra, mar i aire del jove, de moment no s'ha trobat cap indici més enllà de la moto d'aigua localitzada l'endemà de la desaparició a Pals. Ara, la periodista de successos Tura Soler ha explicat en una entrevista a RAC1 que l'Adam hauria discutit amb els companys abans de sortir a l'aigua.
L'Àdam va desaparèixer el passat dimecres 10 de juny al vespre després de participar en una excursió amb moto d'aigua a la localitat de la qual ell mateix n'és veí, Roses. La resta de nois van tornar abans del previst i, un cop ja eren a la platja de Santa Margarida -on hi ha l'empresa que organitzava la sortida- es van adonar que el jove no havia tornat. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no apareixia i es va desplegar un ampli dispositiu de recerca. En aquests moments, però, només la Guàrdia Civil continua al capdavant de la recerca.
Segons explica la periodista d'El Punt Avui, de moment només s'ha trobat la moto d'aigua amb què el jove feia l'excursió, que va aparèixer "bolcada, sense combustible i amb una trompada". "Ara s'investiga si aquest cop es va fer durant el trajecte amb els altres companys o si ja hi era", apunta Soler. "En tot cas, això eleva la possibilitat que aquest cop es fes en alta mar. De fet, alguns testimonis apunten que, abans de sortir, hi va haver baralles entre els nois", afegeix, "això denota la possibilitat que es produís un incident durant la navegació".
Alhora, hi ha incongruències entre les versions dels testimonis sobre l'últim lloc on van veure l'Àdam, segons ha explicat Enrique Ballesteros, un dels membres de l'equip de recerca, a TV3. "No han donat unes dades clares ni acaben d'explicar-se bé", assenyala Soler, que lamenta que això dificulta les tasques d'investigació perquè no queda res clar: "Ni què va passar ni on va caure; uns diuen A i els altres diuen B".
A més, Soler recorda que, segons la normativa, el jove hauria d'haver dut a sobre una armilla, fet que l'hauria ajudat a no submergir-se a l'aigua -en cas que fos així-. En aquest sentit, tampoc s'ha trobat encara l'armilla de l'Àdam al mar ni se sap si, en realitat, la duia a sobre.
Finalment, la periodista destaca que hi ha altres aspectes que no encaixen, com ara que els joves navegaven de nit, en hores que, teòricament, la normativa no ho permet. No només això, sinó que Soler assenyala que "l'empresa i els nois van trigar dues hores a avisar la policia, potser perquè primer van mirar de trobar-lo ells", conclou.