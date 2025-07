El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Figueres i la responsable de l'autoescola, que es van creuar denúncies per lesions i amenaces arran d'un incident pel suspens de l'examen pràctic de la filla de l'agent, s'han demanat "perdó" mútuament. Tot i que el judici estava previst que se celebrés aquest dimecres al jutjat de Girona, tots dos s'han reunit abans acompanyats dels advocats i la disputa acabarà en absolució.

Segons ha explicat la responsable de l'autoescola, Rosa Vila, han estat una hora reunits i tots dos han reconegut la seva part de responsabilitat en l'incident i s'han demanat "perdó". Ella li ha perdonat els insults, i ella al mosso "el cabezazo".

Per això, han decidit no mantenir l'acusació creuada i no entrar al judici. El fiscal ha demanat l'absolució perquè no hi havia "acusació formal" i els advocats dels dos s'hi han adherit. La jutgessa ha avançat que dictarà sentència en aquest sentit.