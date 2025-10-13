Llança una bossa des del cotxe davant dels Mossos a Darnius i descobreixen 1.000 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en un bosc de Darnius, a l'Alt Empordà, i han detingut tres homes que s'encarregaven del cultiu. Van trobar-hi més de 1.000 plantes, de les quals ja se n'havien tallat 600 per assecar-les. Els agents van descobrir la plantació d'una manera curiosa: la casualitat va ser que els detinguts, que anaven en cotxe, van aturar el vehicle per llançar una bossa negra al voral quan tot just els va veure una patrulla. A dintre la bossa hi havia deixalles i unes tisores de podar. En registrar el vehicle dels sospitosos, els agents van sentir una forta olor de marihuana i van localitzar la plantació en un bosc proper a la carretera.
Els fets van tenir lloc dijous passat, concretament cap a les 12 del migdia, segons informen els Mossos. Agents de la comissaria de la Jonquera que feien patrullatge preventiu per l'N-II van veure el cotxe aturat al mig de la via, a l'altura de Darnius. Quan un dels sospitosos va baixar del vehicle per llançar la bossa negra, es va adonar que l'havia vist la policia i va tornar corrents cap a dins el cotxe. Els policies van sospitar d'aquesta actitud i, per això, van decidir identificar els ocupants i escorcollar el vehicle.
Al cotxe hi havia tres homes, d'edats compreses entre els 45 i els 57 anys. Durant el registre, els Mossos també van trobar una lona de plàstic de grans dimensions, unes vambes i unes tenalles. A més, els agents van veure com el cotxe desprenia molta fortor de marihuana. D'altra banda, en obrir la bossa que un dels homes havia llançat al voral, hi van trobar unes tisores de podar, bosses d'escombraries i menjar.
A partir d'aquí, els mossos van començar a fer recerca per la zona boscosa que hi havia a tocar d'aquest punt de l'N-II. I al cap de poca estona, van localitzar-hi una plantació de marihuana amagada entre els arbres. Estava formada per unes 1.050 plantes, de les quals 600 ja s'havien tallat i estaven en procés d'assecament.
Els mossos van detenir els tres homes, que no tenien antecedents, per un delicte contra la salut pública. Tots ells van passar a disposició judicial a Figueres aquest dissabte passat.