Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa a l'N-ll mentre el perseguien els Mossos

Un lladre ha mort aquest diumenge a la matinada en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'home havia robat en un camió aparcat en una àrea de descans a l'AP-7 a la Selva i fugia d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 05.13 hores al quilòmetre 690 de l'N-II, entre Maçanet de la Selva i Tordera. Segons les primeres informacions, el presumpte lladre estava intentant robar la mercaderia d'un camió tràiler estacionat en una àrea de descans al quilòmetre 76 de l'AP-7 -dins el terme de Vilobí d'Onyar- quan ha estat enxampat pel mateix camioner afectat i ha iniciat una fugida per l'autopista.
Una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el vehicle circulant a gran velocitat i ha començat una persecució per l'AP-7, que posteriorment ha seguit per l'N-II en direcció Tordera. En un moment determinat, just passat l'encreuament cap a la urbanització de Montbarbat, el presumpte lladre ha anat reduint la velocitat de la furgoneta i ha saltat del vehicle en marxa. Amb tan mala fortuna, que el vehicle s'ha desviat cap a la dreta, ha pujat per un petit talús i ha acabat bolcant-li a sobre provocant-li la mort. Els Mossos d'Esquadra investiguen els motius del teloner per saltar del camió-furgoneta en marxa i les circumstàncies de l'accident.
Amb aquesta víctima, ja són 111 les persones que han perdut la vida aquest 2025 a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran del sinistre, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).