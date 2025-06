Un camioner circula per l'AP-7 multiplicant per deu la taxa d'alcoholèmia

Denuncien penalment el conductor d'un camió per conduir multiplicant per deu la taxa d'alcoholèmia. Agents dels Mossos d'Esquadra l'han aturat aquest dimecres a l'autopista AP-7 a l'altura de Salt (Gironès) després de rebre un avís que hi havia un camió que circulava de forma erràtica.

Els agents van seguir-lo i van comprovar com va fer diversos cops de volant mentre seguia conduint. Tot seguit, els agents el van aturar a l'altura de Salt. En la primera mostra, l'home va superar per deu el límit d'alcohol permès, que en el cas dels camioners és de 0,15mg/l. Quan van demanar-li que fes la segona prova, la que es considera com evidència, l'home s'hi va negar.

En aquest sentit, els Mossos van obrir diligències penals contra el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit. El conductor, que no tenia antecedents, serà citat aviat pel jutjat d'instrucció de guàrdia de Girona.

Un motorista s'estavella begut

Poques hores més tard, els Mossos van rebre l'avís que hi havia hagut un accident amb una moto implicada al nucli urbà de Vulpellac, que pertany al municipi de Forallac, al Baix Empordà. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van comprovar que l'home de 31 anys que s'havia accidentat no tenia ferides i presentava símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol.

En aquest cas, el denunciat sí que va accedir a fer les proves que van determinar un resultat positiu d'1,15 mg/l, més de quatre vegades el màxim permès. Per aquest motiu, els Mossos van obrir diligències penals al motorista com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol. El denunciat, que tenia antecedents, serà citat per tal de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.