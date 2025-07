Un condemnat per intent de violació evita la presó a canvi de ser expulsat del país

L'Audiència de Girona ha condemnat a tres anys de presó un home per intentar violar la seva companya de pis a Figueres la matinada del 13 de juny del 2024. Tot i que inicialment s'enfrontava a quatre anys de presó, el processat ha reconegut els fets i s'ha arribat a un acord per substituir la condemna per l'expulsió al seu país d'origen, el Marroc.

L'agressor no podrà tornar a Espanya en deu anys i, a més, haurà de pagar dues multes de 240 euros cadascuna per delictes lleus de lesions i amenaces. D'altra banda, haurà d'indemnitzar la víctima amb 4.350 euros en concepte de responsabilitat civil.

El condemnat ha reconegut els fets

L'acusat, que està en presó preventiva, ha reconegut aquest dimarts 1 de juliol a la sala de vistes de l'Audiència de Girona que el 2024 convivia amb la víctima i un altre home en un pis a Figueres. Ha narrat els fets i ha admès que la mitjanit del 13 de juny va entrar a l'habitació de la dona i es va dirigir cap a ella amb els pantalons i els calçotets baixats. Després, la va empènyer contra el llit per llençar-se a sobre d'ella i començar a tocar-li els pits i els genitals, tot dient-li que havien de tenir relacions sexuals.

Tot i que la víctima va intentar desfer-se'n, el processat la va subjectar amb força pels braços i li va prémer el cap contra el llit, alhora que intentava treure-li la roba. Va ser llavors quan la víctima va cridar l'altre company demanant ajuda i aquest va entrar a l'habitació i va "treure el processat de sobre la víctima". L'acusat també ha admès que va amenaçar de mort la víctima mentre ella fugia corrent.

La víctima va patir lesions al braç esquerre i a les cervicals

Inicialment, la fiscalia sol·licitava quatre anys de presó i multes d'uns 1.800 euros per un delicte de violació en grau de temptativa i lesions i amenaces lleus. Això no obstant, en reconèixer els fets i seguint l'acord entre la fiscalia i la defensa, el tribunal li ha imposat tres anys de presó i multes per un valor total de 480 euros.

Finalment, s'ha acordat substituir la pena per l'expulsió del país durant deu anys, ja que l'agressor és del Marroc i vivia en situació irregular a l'Estat. A més, li han imposat vuit anys de llibertat vigilada i li han prohibit acostar-se a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima.

Davant la ferma sentència, la fiscal i la defensa han renunciat a recórrer-la.